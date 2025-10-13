卟啉症的筛选和确认试验
检查
伴有急性神经内脏症状的患者
伴有光过敏症状的患者
筛查
尿ALA、PBG、肌酐（随机尿样）*
血浆卟啉†
确诊（筛查结果明显异常时）
尿ALA、PBG、肌酐（定量检测）*
粪和尿卟啉‡
红细胞PBG脱氨酶
血浆卟啉†
基因检测
红细胞卟啉（总卟啉和无金属卟啉）
尿液 ALA、PBG、卟啉和肌酐 （定量）*
粪便卟啉‡
血浆卟啉†
基因检测
* 根据尿肌酐水平校正结果。
† 首选方法为直接荧光分光光度测定法。
‡尿液和粪便卟啉只有在总量增加时才进行分离。
Data from Wang B, Bonkovsky HL, Lim JK, Balwani M.AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Management of Acute Hepatic Porphyrias: Expert Review. Gastroenterology 2023;164(3):484-491.doi:10.1053/j.gastro.2022.11.034
ALA = delta-aminolevulinic acid（δ-氨基乙酰丙酸）；PBG = porphobilinogen（卟胆原）。