skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

卟啉症的筛选和确认试验

卟啉症的筛选和确认试验

检查

伴有急性神经内脏症状的患者

伴有光过敏症状的患者

筛查

尿ALA、PBG、肌酐（随机尿样）*

血浆卟啉†

确诊（筛查结果明显异常时）

尿ALA、PBG、肌酐（定量检测）*

粪和尿卟啉

红细胞PBG脱氨酶

血浆卟啉†

基因检测

红细胞卟啉（总卟啉和无金属卟啉）

尿液 ALA、PBG、卟啉和肌酐 （定量）*

粪便卟啉

血浆卟啉†

基因检测

* 根据尿肌酐水平校正结果。

首选方法为直接荧光分光光度测定法。

尿液和粪便卟啉只有在总量增加时才进行分离。

Data from Wang B, Bonkovsky HL, Lim JK, Balwani M.AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Management of Acute Hepatic Porphyrias: Expert Review. Gastroenterology 2023;164(3):484-491.doi:10.1053/j.gastro.2022.11.034

ALA = delta-aminolevulinic acid（δ-氨基乙酰丙酸）；PBG = porphobilinogen（卟胆原）。

* 根据尿肌酐水平校正结果。

首选方法为直接荧光分光光度测定法。

尿液和粪便卟啉只有在总量增加时才进行分离。

Data from Wang B, Bonkovsky HL, Lim JK, Balwani M.AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Management of Acute Hepatic Porphyrias: Expert Review. Gastroenterology 2023;164(3):484-491.doi:10.1053/j.gastro.2022.11.034

ALA = delta-aminolevulinic acid（δ-氨基乙酰丙酸）；PBG = porphobilinogen（卟胆原）。

在这些主题中