心内膜炎，美国的一些抗生素治疗策略*
类型
成人的药物和剂量
对青霉素过敏的成人药物和剂量
对青霉素敏感的链球菌（青霉素G MIC ≤ 0.1mcg/mL）
自体瓣膜心内膜炎：青霉素G 1200–1800万单位 iv.drip qd或200–300万单位 iv q4h，共4周；或者，如果同时使用庆大霉素3 mg/kg† iv/im qd，共2周。
人工瓣膜心内膜炎：青霉素G 2400万单位 iv.drip qd 或400万单位 iv.drip q4h 共6周，或同时给予庆大霉素3mg/kg† iv/im（上限80mg），共2周
头孢曲松2 g iv/im qd 共4周，用于自体瓣膜心内膜炎（人工瓣膜心内膜炎疗程为6周）；或者，若无青霉素过敏史，可同时给予庆大霉素3 mg/kg† iv/im qd 共2周。
或
NVE：万古霉素‡15mg/kg 静滴 q12h，疗程4周（PVE疗程6周）
对青霉素耐药的链球菌（青霉素G MIC >0.1mcg/mL）
自体瓣膜心内膜炎：庆大霉素3 mg/kg† iv/im qd，共2周，加青霉素G 2400万单位 iv.drip qd 或400万单位 iv q4h，共4周
人工瓣膜心内膜炎：庆大霉素3 mg/kg† iv/im qd 共2周，加青霉素G 2400万单位 iv.drip qd或400万单位 q4h，或头孢曲松2g iv/im qd 共6周
万古霉素‡15mg/kg iv q12h，自体瓣膜心内膜炎疗程4周（人工瓣膜心内膜炎疗程6周）
肠球菌
自体瓣膜心内膜炎和人工瓣膜心内膜炎：氨苄西林2g iv q4h，加头孢曲松2g iv q12h，共6周
自体瓣膜心内膜炎和人工瓣膜心内膜炎：万古霉素15mg/kg iv q12h ，加庆大霉素3mg/kg iv/im qd，或庆大霉素1mg/kg iv/im q8h，共6周
或
自体瓣膜心内膜炎和人工瓣膜心内膜炎：利奈唑胺600mg po或iv q12h，共6-8周
或
自体瓣膜心内膜炎和人工瓣膜心内膜炎：达托霉素10~12mg/kg iv qd，共6~8周
对苯唑西林敏感的葡萄球菌
自体瓣膜心内膜炎：苯唑西林或萘夫西林2g iv q4h，共6周
人工瓣膜心内膜炎：苯唑西林或萘夫西林2g iv q4h，共6~8周，加庆大霉素1mg/kg† iv q8h，共2周，再加利福平300mg iv或po q8h，共6~8周
自体瓣膜心内膜炎：若无青霉素过敏史，可用头孢唑啉2g iv q8h，共6周（人工瓣膜心内膜炎疗程6~8周）
或
自体瓣膜心内膜炎：万古霉素‡15mg/kg iv.drip q12h，共4周（人工瓣膜心内膜炎疗程6~8周）
或
右侧NVE：达托霉素6mg/kg IV 每天一次，疗程6周
耐苯唑西林的葡萄球菌
对于自体瓣膜心内膜炎：万古霉素†15 mg/kg iv q12h，单用6周
人工瓣膜心内膜炎：万古霉素‡15mg/kg iv q12h，共6~8周，加庆大霉素1mg/kg† iv q8h 共2周，加利福平300mg po q8h，共6~8周
或
右侧NVE：达托霉素 6mg/kg IV 每天一次，疗程6周
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HACEK 微生物§
自体瓣膜心内膜炎：头孢曲松2g iv/im qd ，共4周（人工瓣膜心内膜炎疗程6周）
或
氨苄青霉素2g iv q4h，自体瓣膜心内膜炎疗程4周（人工瓣膜心内膜炎疗程6周）
或
对于自体瓣膜心内膜炎（NVE），环丙沙星1000mg口服，每日一次或400mg 静脉注射，每12小时1次，持续4周（对于人工瓣膜心内膜炎[PVE]持续6周）
自体瓣膜心内膜炎：如无青霉素过敏史，可用头孢曲松2g iv.drip qd，疗程4周（人工瓣膜心内膜炎疗程6周）
非大肠菌群杆菌
经敏感性证实的β-内酰胺类抗菌药物（如，头孢曲松2g iv.drip q12~24h，或头孢他啶2g iv.drip q8h），加氨基苷类药物（如，庆大霉素2mg/kg† iv.drip q8h），疗程6周。
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* 抗菌药物敏感性随时间而变化，并且抗菌药物敏感性存在位点特异性差异。来自熟悉这些模式的顾问的建议是必不可少的。
† 基于肥胖患者的理想体重而非实际体重。
‡ 用万古霉素，如果给予剂量>2g/24h，必须监测血药浓度
§ HACEK 微生物： Haemophilus parainfluenzae （副流感嗜血杆菌）、H. aphrophilus（嗜沫嗜血杆菌）、Actinobacillus actinomycetemcomitans （伴放线放线杆菌）、Cardiobacterium hominis （人心杆菌）、Eikenella corrodens （腐蚀艾肯菌）和Kingella kingae（金氏金氏菌）。
MIC=最小抑菌浓度；NVE =自体瓣膜心内膜炎; PVE =人工瓣膜心内膜炎。
Adapted from Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al: Infective endocarditis in adults: Diagnosis, antimicrobial therapy, and management of complications; A scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association.Circulation 132 (15):1435–1486, 2015.doi: 10.1161/CIR.0000000000000296