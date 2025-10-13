某些可能有严重的药物－药物相互作用的药物*
机制
示例
安全范围狭窄†
抗心律失常药（如奎尼丁）
抗肿瘤药（如甲氨蝶呤）
地高辛
锂
茶碱
华法林
被某些肝酶广泛代谢
阿普唑仑
阿米替林
阿托伐他汀
卡马西平
氯氮平
皮质类固醇
环孢霉素
地西泮
HIV蛋白酶抑制剂
丙米嗪
洛伐他汀
咪达唑仑
奥氮平
苯妥英
西地那非
辛伐他汀
他克莫司
他达拉非
茶碱
三唑仑
伐地那非
华法林
抑制了某些肝酶‡
阿瑞匹坦
波普瑞韦
西咪替丁
环丙沙星
克拉霉素
可比司他
考尼伐坦
地尔硫䓬
红霉素
氟康唑
氟西汀
氟伏沙明
伊曲康唑
酮康唑
帕罗西汀
泊沙康唑
利托那韦
特拉匹韦
泰利霉素
维拉帕米
伏立康唑
诱导了某些肝酶
巴比妥类（如：苯巴比妥）
波生坦
卡马西平
依非韦伦
苯妥英
利福布丁
利福平
圣约翰草
*任何药物在与这些药物中的一种同时使用时，应全面评估可能的相互作用。
†即使单独使用，这些药物也可有严重的不良作用。与其他增加这些药物作用的药物合用时会进一步增加不良作用的风险。关于潜在的药物相互作用的其他研究，请咨询可靠的资料来源，如Drugs.com的药物相互作用检查器。
‡葡萄柚制品摄入之后也可能发生抑制