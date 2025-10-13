*任何药物在与这些药物中的一种同时使用时，应全面评估可能的相互作用。

†即使单独使用，这些药物也可有严重的不良作用。与其他增加这些药物作用的药物合用时会进一步增加不良作用的风险。关于潜在的药物相互作用的其他研究，请咨询可靠的资料来源，如Drugs.com的药物相互作用检查器。

‡葡萄柚制品摄入之后也可能发生抑制