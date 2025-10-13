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唇癌和口腔癌的分期

唇癌和口腔癌的分期

分期

肿瘤（最大浸润度）*

区域淋巴结转移†

远处转移‡

I

T1

N0

M0

II

T2

N0

M0

III

T3或

N0

M0

T1–3

N1

M0

IVA

T1–3

N2

M0

T4a

N0–2

M0

IVB

T4b

任何N

M0

任何T

N3

M0

IVC

任何T

任何N

M1

*原发肿瘤（T）的定义

T1

肿瘤≤2 cm，DOI（浸润深度，不是肿瘤厚度）≤5 mm

T2

肿瘤≤2cm且DOI>5mm，或肿瘤>2cm且≤4cm且DOI ≤10 mm

T3

肿瘤>2cm且≤4cm且DOI>10mm，或肿瘤>4cm且DOI≤10mm

T4a

中晚期局部病变

唇：肿瘤侵犯穿透皮质骨或累及下牙槽神经、口底或面部皮肤（如下巴或鼻子）

口腔：肿瘤>4cm，DOI>10mm，或肿瘤仅侵犯邻近结构（例如，穿透下颌骨或上颌骨的皮质骨，或累及上颌窦或面部皮肤）

注意：仅由牙龈原发病灶引起的骨/牙槽窝表面侵蚀，不足以将肿瘤归类为T4。

T4b

非常晚期的局部病灶

肿瘤侵犯咀嚼肌间隙、翼突板或颅底和/或包绕颈内动脉

†区域淋巴结（N）的定义

N1

单个同侧淋巴结转移，≤3 cm，无结外扩展

N2

单个同侧淋巴结转移且>3cm但≤6cm，无结外侵犯；或多个同侧淋巴结≤6cm，无结外侵犯；或双侧或对侧淋巴结≤6cm，无结外侵犯

N3

淋巴结转移＞6cm、无结外侵犯；或任意淋巴结伴结外侵犯

‡ 远处转移（M）的定义

M0

无远处转移

M1

远处转移

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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