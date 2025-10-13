唇癌和口腔癌的分期
分期
肿瘤（最大浸润度）*
区域淋巴结转移†
远处转移‡
I
T1
N0
M0
II
T2
N0
M0
III
T3或
N0
M0
T1–3
N1
M0
IVA
T1–3
N2
M0
T4a
N0–2
M0
IVB
T4b
任何N
M0
任何T
N3
M0
IVC
任何T
任何N
M1
*原发肿瘤（T）的定义
T1
肿瘤≤2 cm，DOI（浸润深度，不是肿瘤厚度）≤5 mm
T2
肿瘤≤2cm且DOI>5mm，或肿瘤>2cm且≤4cm且DOI ≤10 mm
T3
肿瘤>2cm且≤4cm且DOI>10mm，或肿瘤>4cm且DOI≤10mm
T4a
中晚期局部病变
唇：肿瘤侵犯穿透皮质骨或累及下牙槽神经、口底或面部皮肤（如下巴或鼻子）
口腔：肿瘤>4cm，DOI>10mm，或肿瘤仅侵犯邻近结构（例如，穿透下颌骨或上颌骨的皮质骨，或累及上颌窦或面部皮肤）
注意：仅由牙龈原发病灶引起的骨/牙槽窝表面侵蚀，不足以将肿瘤归类为T4。
T4b
非常晚期的局部病灶
肿瘤侵犯咀嚼肌间隙、翼突板或颅底和/或包绕颈内动脉
†区域淋巴结（N）的定义
N1
单个同侧淋巴结转移，≤3 cm，无结外扩展
N2
单个同侧淋巴结转移且>3cm但≤6cm，无结外侵犯；或多个同侧淋巴结≤6cm，无结外侵犯；或双侧或对侧淋巴结≤6cm，无结外侵犯
N3
淋巴结转移＞6cm、无结外侵犯；或任意淋巴结伴结外侵犯
‡ 远处转移（M）的定义
M0
无远处转移
M1
远处转移
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.