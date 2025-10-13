＊例如（但不限于）被泥土、粪便、土壤或唾液污染的伤口；穿透伤或刺伤；挤压伤；开放性骨折；撕脱伤；坏死性或坏疽性伤口；以及由烧伤或冻伤导致的伤口。

† 建议 7 岁以下儿童接受 DTaP。对于 ≥ 11 岁且之前未接受过一剂 Tdap 的患者，应给予单剂 Tdap。未完全接种百日咳、破伤风或白喉疫苗的 ≥ 7 岁患者应接受一剂 Tdap 用于伤口处理，并作为补种系列的一部分。

‡感染艾滋病毒或有严重免疫缺陷的伤口被污染的人也应接受破伤风免疫球蛋白，无论其破伤风免疫史如何。

DTaP = 白喉-破伤风类毒素-无细胞百日咳联合疫苗（儿童用）；Td= 吸附破伤风-白喉类毒素联合疫苗；Tdap = 破伤风-白喉类毒素-无细胞百日咳联合疫苗；TIG = 破伤风免疫球蛋白（人源）。