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肾细胞癌的TNM定义*

肾细胞癌的TNM定义*

特征

定义

原发肿瘤

TX

没有信息可评估原发性肿瘤

T0

没有原发肿瘤的迹象

T1

最大径7cm

局限于肾脏内

T1a

最大径4cm

T1b

最大径>4cm但7cm

T2

最大径7cm

局限于肾脏内

T2a

最大径> 7cm但10cm

T2b

最大径> 10cm

T3

肿瘤侵犯主要的静脉或肾周围组织，但没有突破Gerota筋膜或肾上腺

T3a

肿瘤侵犯肾静脉或其段分支或侵犯肾周和/或肾窦脂肪，但没有突破Gerota筋膜

T3b

肿瘤局部侵犯腹腔内通向心脏的大静脉（腔静脉）。

T3c

肿瘤已长入胸腔内的腔静脉或侵犯腔静脉壁

T4

肿瘤已经扩散到Gerota筋膜（包绕肾脏和附近脂肪组织的纤维层）之外。肿瘤可能已经侵犯到肾上腺（在肾脏上方）。

区域淋巴结转移

NX

无法评估

N0

N1

存在

远处转移

M0

M1

远处转移，包括扩散到远处淋巴结

TNM = 肿瘤、淋巴结、转移。

TNM = 肿瘤、淋巴结、转移。

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