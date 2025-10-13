肾细胞癌的TNM定义*
特征
定义
原发肿瘤
TX
没有信息可评估原发性肿瘤
T0
没有原发肿瘤的迹象
T1
最大径≤7cm
局限于肾脏内
T1a
最大径≤4cm
T1b
最大径>4cm但≤ 7cm
T2
最大径≥7cm
局限于肾脏内
T2a
最大径> 7cm但≤10cm
T2b
最大径> 10cm
T3
肿瘤侵犯主要的静脉或肾周围组织，但没有突破Gerota筋膜或肾上腺
T3a
肿瘤侵犯肾静脉或其段分支或侵犯肾周和/或肾窦脂肪，但没有突破Gerota筋膜
T3b
肿瘤局部侵犯腹腔内通向心脏的大静脉（腔静脉）。
T3c
肿瘤已长入胸腔内的腔静脉或侵犯腔静脉壁
T4
肿瘤已经扩散到Gerota筋膜（包绕肾脏和附近脂肪组织的纤维层）之外。肿瘤可能已经侵犯到肾上腺（在肾脏上方）。
区域淋巴结转移
NX
无法评估
N0
无
N1
存在
远处转移
M0
无
M1
远处转移，包括扩散到远处淋巴结
* Data adapted from American Cancer Society, Kidney Cancer Stages and National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology. Kidney Cancer. Version 1.2024 .Accessed February 3, 2025.
TNM = 肿瘤、淋巴结、转移。