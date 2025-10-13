不需要口服葡萄糖耐量试验，如果可以通过其他标准诊断糖尿病，则不应进行口服葡萄糖耐量试验。必要时，需进行糖耐量试验（采用1.75克/千克体重（最大剂量75克）葡萄糖溶于水进行检测）；若 2 小时血糖水平 ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L)，则为阳性。