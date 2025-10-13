1 型糖尿病阶段
阶段
1种胰岛自身抗体阳性*，血糖水平正常（原0期）
阶段1：≥2种胰岛自身抗体*，无症状期，空腹血糖正常（<100 mg/dL【<5.6 mmol/L】）且葡萄糖耐量正常（2小时血糖<140 mg/dL【<7.8 mmol/L】）
阶段2：≥2种胰岛自身抗体，通常为无症状期，不符合美国糖尿病协会诊断标准，但有空腹血糖升高、HbA1C 5.7–6.4%（39–48 mmol/mol）或HbA1C变化≥10%，或葡萄糖耐量受损（2小时血糖 140–199 mg/dL【7.8–11.1 mmol/L】或30、60、90分钟血糖>200 mg/dL【11.1 mmol/L】）
2a期：空腹血糖100-115mg/dL（5.6-6.4mmol/L）
2b期：空腹血糖116-125 mg/dL（6.5-6.9mmol/L）
阶段3（临床1型糖尿病）：血糖升高或葡萄糖耐量异常符合美国糖尿病协会标准，≥2种胰岛自身抗体：
阶段3a：无症状（需进行确诊性诊断检测）
阶段3b：有症状
4期：长期1型糖尿病
* 在≥ 2个样本中测量。
不需要口服葡萄糖耐量试验，如果可以通过其他标准诊断糖尿病，则不应进行口服葡萄糖耐量试验。必要时，需进行糖耐量试验（采用1.75克/千克体重（最大剂量75克）葡萄糖溶于水进行检测）；若 2 小时血糖水平 ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L)，则为阳性。
FPG=空腹血糖；HbA1C=糖化血红蛋白；OGTT=口服葡萄糖耐量试验；PG=餐后血糖。
Data from Haller MJ, Bell KJ, Besser REJ, et al.ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Screening, Staging, and Strategies to Preserve Beta-Cell Function in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Horm Res Paediatr.2024;97(6):529-545.doi:10.1159/000543035