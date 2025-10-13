涉嫌性侵的典型检查
分类
具体描述
一般信息
患者的人口统计学信息
监护人姓名、地址、电话（如果患者未成年）
警员的名字、警徽编号和部门
检查日期、时间和地点
病史
袭击的具体情况，包括
患者被侵犯后的活动，如：
末次月经
上次性行为的日期和时间（如果最近）
避孕史（如口服避孕药、宫内节育器）
体格检查
任何部位的全身（生殖器外）创伤
会阴部、处女膜、外阴、阴道、宫颈或肛门部的创伤
身体上的异物（如污渍、毛发、泥土、小树枝等）
如有条件，使用Wood's灯或阴道镜检查
资料收集
衣服的状况（如损坏、沾染污渍、有异物附着）
衣服的小块样品，包括未弄脏的样品，送至警方或实验室
毛发样本，包括附着在患者或衣物上的散落毛发、沾有精液的阴毛，以及剪取的患者头皮和阴毛（每种至少10根用于比对）
从宫颈、阴道、直肠、口和大腿处取得的精液
患者的血样
从患者身体和衣服取得的施暴者的干的血样本
尿液
唾液
口腔黏膜涂片
剪下的手指甲和指甲屑
其他标本，根据病史或体格检查的指征。
实验室检查
酸性磷酸酶用于检测精子的存在*
阴道的生理盐水悬浮液†（检测精子活动性）
精液分析用于精子形态以及A、B或H血型物质的检测‡
患者梅毒基线血清学检测§
患者其他性传播感染的基线检测§
血型检测（使用患者的血液和施暴者的干血样本）
尿液检测，包括药物筛查||和妊娠试验
其他检查，根据病史或体格检查的指征。
治疗、转诊、医生的临床评价
记录在病历中
检查见证人
所需表格上的签名
证据处置
证据递交人和接收人的姓名
递交和接收的日期和时间
*如果攻击者做过输精管切除术、患有少精症或使用避孕套（这些情况可能导致无精子），这项检测将尤为有用。假如不能马上做这个试验，标本应放在冷冻箱内。
†如果能及时进行以检测到活动的精子，则此检查应由检查医师完成。
‡在80%的病例中，精液中可发现血型物质。
§并非所有机构都推荐这项检查，因为先前存在的性传播感染证据可能在法庭上被用于质疑受害者的可信度。
||许多机构建议不要评估或检测病人体内是否含有酒精或药物，因为醉酒可能在法庭上被用于质疑受害者的可信度。