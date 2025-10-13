*如果攻击者做过输精管切除术、患有少精症或使用避孕套（这些情况可能导致无精子），这项检测将尤为有用。假如不能马上做这个试验，标本应放在冷冻箱内。

†如果能及时进行以检测到活动的精子，则此检查应由检查医师完成。

‡在80%的病例中，精液中可发现血型物质。

§并非所有机构都推荐这项检查，因为先前存在的性传播感染证据可能在法庭上被用于质疑受害者的可信度。