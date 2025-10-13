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外阴癌分期

外阴癌分期

分期

描述

5年生存率

I

局限于外阴

> 90%

IA

各维度最大径≤ 2cm，且间质浸润深度≤1mm

IB

肿瘤最大径>2cm 或间质浸润深度>1mm

II

任何大小的肿瘤侵犯邻近组织（尿道下三分之一，阴道下三分之一或肛门），无淋巴结转移

80%

III

任何大小的肿瘤，已扩散至邻近结构的上部，或伴有任意数量非固定、非溃疡的淋巴结

50–60%

IIIA

侵犯至尿道上三分之二或阴道上三分之二，或膀胱粘膜或直肠粘膜，或存在最大径≤5mm的区域淋巴结转移灶

IIIB

区域（腹股沟和股）淋巴结转移>5 mm

IIIC

区域（腹股沟和股）淋巴结转移伴囊外扩散

IV

任何大小的肿瘤固定在骨上或固定的、溃疡的淋巴结转移或远处转移

15%

IVA

肿瘤固定于骨盆的骨骼或固定或溃疡的区域淋巴结转移

IVB

远处转移

*该分期系统是针对大多数外阴癌的国际妇产科学联合会（FIGO）2021分期系统，不包括外阴恶性黑色素瘤。外阴黑色素瘤应通过AJCC 2017外阴癌分期系统进行分期，该系统基于国际妇产科学联合会（FIGO）和美国癌症联合委员会（AJCC）的AJCC癌症分期手册。8.New York, Springer, 2017.

根据国际妇产科学联合会（FIGO）确定的分期：Olawaiye AB, Cuello MA, Rogers LJ：外阴癌：2021更新。Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:7–182021.doi: 10.1002/ijgo.13881.

*该分期系统是针对大多数外阴癌的国际妇产科学联合会（FIGO）2021分期系统，不包括外阴恶性黑色素瘤。外阴黑色素瘤应通过AJCC 2017外阴癌分期系统进行分期，该系统基于国际妇产科学联合会（FIGO）和美国癌症联合委员会（AJCC）的AJCC癌症分期手册。8.New York, Springer, 2017.

根据国际妇产科学联合会（FIGO）确定的分期：Olawaiye AB, Cuello MA, Rogers LJ：外阴癌：2021更新。Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:7–182021.doi: 10.1002/ijgo.13881.

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