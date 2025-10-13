*该分期系统是针对大多数外阴癌的国际妇产科学联合会（FIGO）2021分期系统，不包括外阴恶性黑色素瘤。外阴黑色素瘤应通过AJCC 2017外阴癌分期系统进行分期，该系统基于国际妇产科学联合会（FIGO）和美国癌症联合委员会（AJCC）的AJCC癌症分期手册。8.New York, Springer, 2017.