外阴癌分期
分期
描述
5年生存率
I
局限于外阴
> 90%
IA
各维度最大径≤ 2cm，且间质浸润深度≤1mm
IB
肿瘤最大径>2cm 或间质浸润深度>1mm
II
任何大小的肿瘤侵犯邻近组织（尿道下三分之一，阴道下三分之一或肛门），无淋巴结转移
80%
III
任何大小的肿瘤，已扩散至邻近结构的上部，或伴有任意数量非固定、非溃疡的淋巴结
50–60%
IIIA
侵犯至尿道上三分之二或阴道上三分之二，或膀胱粘膜或直肠粘膜，或存在最大径≤5mm的区域淋巴结转移灶
IIIB
区域（腹股沟和股）淋巴结转移>5 mm
IIIC
区域（腹股沟和股）淋巴结转移伴囊外扩散
IV
任何大小的肿瘤固定在骨上或固定的、溃疡的淋巴结转移或远处转移
15%
IVA
肿瘤固定于骨盆的骨骼或固定或溃疡的区域淋巴结转移
IVB
远处转移
*该分期系统是针对大多数外阴癌的国际妇产科学联合会（FIGO）2021分期系统，不包括外阴恶性黑色素瘤。外阴黑色素瘤应通过AJCC 2017外阴癌分期系统进行分期，该系统基于国际妇产科学联合会（FIGO）和美国癌症联合委员会（AJCC）的AJCC癌症分期手册。8.New York, Springer, 2017.
根据国际妇产科学联合会（FIGO）确定的分期：Olawaiye AB, Cuello MA, Rogers LJ：外阴癌：2021更新。Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:7–182021.doi: 10.1002/ijgo.13881.