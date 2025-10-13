韦尔斯评分：基于临床因素的深静脉血栓形成概率评估
因素
压痛沿着小腿或大腿的静脉分布
整个腿肿胀
小腿肿胀（在胫骨结节下10cm处测量，双侧小腿周径差>3cm）
在受累一侧腿的凹陷性水肿更明显
有扩张的侧支浅表静脉
活动性癌症（正在进行治疗或在过去 6 个月内接受过治疗）
下肢制动（如由于瘫痪、轻瘫、石膏固定，或近期长途旅行）
过去4周内因手术导致不能活动时间>3天
既往深静脉血栓史
概率
概率等于危险因素的数量；如果另一种诊断的可能性与深静脉血栓形成相同或更高，则概率等于因素的数量减去2。
Based on Wells PS, Owen C, Doucette S, Fergusson D, Tran H.Does this patient have deep vein thrombosis?JAMA.2006;295(2):199-207.doi: 10.1001/jama.295.2.199 and Scarvelis D, Wells PS.Diagnosis and treatment of deep-vein thrombosis.CMAJ.2006;175(9):1087-1092.doi: 10.1503/cmaj.060366