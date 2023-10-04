先天性睾丸发育不全综合征（47，XXY）

Klinefelter 综合征是指存在两个或更多的X染色体加上一个Y染色体，表型为男性。诊断依据临床表现和细胞遗传学分析证实。 治疗可能包括补充睾酮。

(参见染色体异常概述。)

克兰费尔特综合征是最常见的 性染色体紊乱。报告的患病率各不相同，而且很可能诊断不足（一项国家数据库研究报告称，有 6/10,000 名男性活产）（1）。在60%病例中，额外的X染色体来源于母亲。睾丸生殖细胞在测试中无法生存，导致精子和雄性激素下降。

患者临床表现身材一般较高，四肢较长，与身体不成比例。睾丸常小而硬，约30％患者会出现男性乳房发育。

Klinefelter综合征 图片 © Springer Science+Business Media

青春期启动年龄正常，但面部毛发稀少，有学习困难倾向，许多人语言能力不足，听力及阅读亦有困难。存在语言学习障碍的倾向。临床表现大相径庭，很多47，XXY男性有正常的外观和智力。睾丸发育从玻璃样无功能的小管，至部分产生精子；尿液中分泌的促卵泡激素的通常增加。

患有Klinefelter综合征的男性往往会出现 糖尿病, 慢性肺部疾病, 静脉曲张, 甲状腺功能减退症， 和 乳腺癌 比其他男人更频繁。

嵌合体的发生率约为15%。在某些细胞中具有正常雄性核型 (XY) 的雄性可能具有生育能力，并且畸形不太明显。可有三个、四个甚至五个X染色体，X染色体越多，智能落后和畸形的严重程度也随之增加。由于X染色体数目增加，智力障碍的严重程度和畸形也增加。每个额外的X染色体与智商降低15至16点相关，语言的影响最大，尤其是语言表达能力。

参考文献 1.Berglund A, Viuff MH, Skakkebæk A, et al: Changes in the cohort composition of turner syndrome and severe non-diagnosis of Klinefelter, 47,XXX and 47,XYY syndrome: A nationwide cohort study.Orphanet J Rare Dis 14(1):16, 2019.doi: 10.1186/s13023-018-0976-2

Klinefelter综合征的诊断 产前诊断时常常是由于其他原因进行细胞遗传学检测，如高龄孕妇。

生后诊断依据临床表现。

通过核型分析、荧光原位杂交 (FISH) 分析和/或染色体微阵列分析进行细胞遗传学检测 基于体格检查发现青春期儿童存在小睾丸和男性乳房发育，考虑先天性睾丸发育不全综合征的诊断。许多男性是在生育评估过程中被诊断该疾病的（可能大多数非嵌合体47，XXY男性都不能生育）。 通过细胞遗传学分析（核型分析、FISH 分析和/或染色体微阵列分析）确认诊断。 （参见染色体异常的诊断 和 新一代测序技术。）