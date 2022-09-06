先天性关节炎是指一组罕见的先天性疾病，其特征是出生时出现多关节挛缩。这些疾病是由于子宫内关节运动受限所致。智力通常是正常的，除非是由某种疾病或综合征造成关节弯曲，而这种疾病或综合征同时也影响智力，患儿的智力才会有所缺陷。诊断是基于临床的。治疗包括关节操作和石膏，有时还包括手术。

（另见先天性颅面和肌肉骨骼畸形引言。）

关节挛缩是不是一个具体的诊断，而是先天性挛缩的临床表现；可涵盖>300的不同病症。不同的研究说得出的发病率各异，约为活产婴儿的1/3000到1/12,000。对于具有潜在疾病的患儿，围产儿死亡率更是高达32％，因此建立一个具体的诊断是预后和遗传咨询非常重要。

主要有两种类型的先天性多发性关节挛缩（AMC）：

肌发育不全 （经典关节弯曲）:多发对称性挛缩，好发于四肢。受累的肌肉发育不良，并有纤维及脂肪变性。智力通常是正常的。 由于肌肉形成的缺乏，约10％的患者有腹部异常（例如，腹裂，肠闭锁）。几乎所有的病例均为散发。

远端关节弯曲： 手和脚都受累，但大关节通常并无异常。远端关节固定术是一组异质性疾病，其中许多疾病与编码收缩装置组成部分的若干基因中的某一特定基因缺陷有关。许多远端关节完全被视为常染色体显性遗传疾病，但是目前也已发现X染色体遗传。

多发性关节炎的病因 在关节胚胎形成期间或之后不久导致胎儿四肢固定的许多病理过程可能导致 AMC。AMC发生在胚胎胎儿神经肌肉功能和发育受损时。 任何影响子宫运动的状况>3周，都有可能会导致AMC。原因可能包括 物理运动限制（例如，由于子宫畸形，多胎妊娠或羊水过少）引起胎儿运动不能/运动功能减退综合征（Pena-Shokeir 综合征），通常与肺发育不良相关。

产妇疾病（例如，多发性硬化症，子宫血管受损）

影响胎儿的遗传疾病（例如，神经病变，肌病，包括肌营养不良症，结缔组织异常；胎儿的血管受损；前角细胞疾病） 先天性多发性关节挛缩已与超过35个特定的遗传性疾病相关联（如脊髓性肌萎缩症Ⅰ型，18-三体综合征）。

多发性关节炎的症状和体征 出生时症状明显，全身屈曲或关节僵硬，即先天性多关节挛缩。 先天性多发性关节挛缩不是进行性加重；但是引起先天性多发性关节挛缩的原因（如肌营养不良）可能继续加重。 受累关节屈曲或过伸。在 AMC 的经典表现中，肩部倾斜、内收和内旋，肘部伸展，手腕和手指弯曲。髋关节可能脱臼，通常略微弯曲。膝关节过伸，足常呈马蹄内翻足样。腿部肌肉通常发育不全，四肢往往呈管状且无特征。有时屈曲关节的腹面可呈现软组织蹼翼。脊柱可能侧弯。除了长骨较细长外，其他骨骼的X线正常。身体残疾可能很严重。有些孩子可能有原发性中枢神经系统功能障碍，但智力通常没有受损。 先天性多发性关节挛缩 隐藏详情 这张照片显示了四肢关节弯曲症儿童的典型外观。 注意肩部的内收和内旋、肘部的伸展和手腕的弯曲、膝盖的固定弯曲和严重的马蹄内翻足。 © Springer Science+Business Media 气管插管手术过程中可能会很困难，因为儿童有小的不动颚。 先天性多关节挛缩较少伴随的其他畸形包括小头畸形、腭裂、隐睾、泌尿道和心脏畸形。这些检查结果提升了对潜在染色体缺陷或遗传综合征的怀疑。