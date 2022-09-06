先天性多发性关节挛缩

先天性关节炎是指一组罕见的先天性疾病，其特征是出生时出现多关节挛缩。这些疾病是由于子宫内关节运动受限所致。智力通常是正常的，除非是由某种疾病或综合征造成关节弯曲，而这种疾病或综合征同时也影响智力，患儿的智力才会有所缺陷。诊断是基于临床的。治疗包括关节操作和石膏，有时还包括手术。
（另见先天性颅面和肌肉骨骼畸形引言。）
关节挛缩是不是一个具体的诊断，而是先天性挛缩的临床表现；可涵盖>300的不同病症。不同的研究说得出的发病率各异，约为活产婴儿的1/3000到1/12,000。对于具有潜在疾病的患儿，围产儿死亡率更是高达32％，因此建立一个具体的诊断是预后和遗传咨询非常重要。
主要有两种类型的先天性多发性关节挛缩（AMC）：
肌发育不全（经典关节弯曲）:多发对称性挛缩，好发于四肢。受累的肌肉发育不良，并有纤维及脂肪变性。智力通常是正常的。 由于肌肉形成的缺乏，约10％的患者有腹部异常（例如，腹裂，肠闭锁）。几乎所有的病例均为散发。
远端关节弯曲： 手和脚都受累，但大关节通常并无异常。远端关节固定术是一组异质性疾病，其中许多疾病与编码收缩装置组成部分的若干基因中的某一特定基因缺陷有关。许多远端关节完全被视为常染色体显性遗传疾病，但是目前也已发现X染色体遗传。
多发性关节炎的病因
多发性关节炎的症状和体征
出生时症状明显，全身屈曲或关节僵硬，即先天性多关节挛缩。 先天性多发性关节挛缩不是进行性加重；但是引起先天性多发性关节挛缩的原因（如肌营养不良）可能继续加重。
受累关节屈曲或过伸。在 AMC 的经典表现中，肩部倾斜、内收和内旋，肘部伸展，手腕和手指弯曲。髋关节可能脱臼，通常略微弯曲。膝关节过伸，足常呈马蹄内翻足样。腿部肌肉通常发育不全，四肢往往呈管状且无特征。有时屈曲关节的腹面可呈现软组织蹼翼。脊柱可能侧弯。除了长骨较细长外，其他骨骼的X线正常。身体残疾可能很严重。有些孩子可能有原发性中枢神经系统功能障碍，但智力通常没有受损。
气管插管手术过程中可能会很困难，因为儿童有小的不动颚。
先天性多关节挛缩较少伴随的其他畸形包括小头畸形、腭裂、隐睾、泌尿道和心脏畸形。这些检查结果提升了对潜在染色体缺陷或遗传综合征的怀疑。
多发性关节炎的诊断
临床评估
病因检查
如果新生儿患有多发挛缩，初步评估应明确疾病是否为肌发育不全，远端关节弯曲，或是另一种综合征，多发挛缩与不相关的先天性异常和/或代谢紊乱相关联。如条件允许，临床遗传专家应协调评估和治疗的过程；通常情况下，许多专业的人员都涉及其中。当出现发育迟缓和/或其它先天异常，怀疑先天性多发性关节挛缩的形式的综合征时，应对这些患者进行中枢神经系统疾病评估和监测，是否存在神经症状进展。
评估也应包括针对相关生理异常，染色体异常和遗传异常的全面评估。需要评估的特定疾病包括 Freeman-Sheldon综合征， Holt-Oram 综合征， Larsen 综合征，Miller综合征，多发性翼状胬肉综合征和DiGeorge综合征（22q11微缺失综合征）。 检测通常从染色体微阵列分析开始，随后进行特定的基因检测，这些检测是个体化的，或是许多遗传实验室所采用的标准面板（1)。 肌电图和肌肉活检对诊断是神经性还是肌性病变有帮助。肌肉活检多表现为肌纤维发育不良，伴随有纤维和脂肪组织的增生，替代了正常的肌纤维。
在一项对 125 名受影响者的研究中，43% 患有肌发育不全，27% 患有远端关节弯曲，30% 患有其他形式（2）。将临床评估与 AMC 特异性基因组测试相结合，通过使用 新一代测序技术 在新生儿中可能允许早期诊断和改善健康结果。这些方法可以在 66% 的病例中确定明确的病因（3）。
全外显子组测序在其他测试不能产生明确诊断时应该考虑，特别是在家族病例中（4）。
诊断参考
1.Todd EJ, Yau KS, Ong R, et al: Next generation sequencing in a large cohort of patients presenting with neuromuscular disease before or at birth.Orphanet J Rare Dis 10:148, 2015.doi: 10.1186/s13023-015-0364-0
2.Le Tanno P, Latypova X, Rendu J, et al: Diagnostic workup in children with arthrogryposis: Description of practices from a single reference centre, comparison with literature and suggestion of recommendations.J Med Genet jmedgenet-2021-107823, 2021.doi: 10.1136/jmedgenet-2021-107823
3.Pollazzon M, Caraffi SG, Faccioli S, et al: Clinical and genetic findings in a series of eight families with arthrogryposis.Genes (Basel) 13(1):29, 2022.doi: 10.3390/genes13010029
4.Hunter JM, Ahearn ME, Balak CD, et al: Novel pathogenic variants and genes for myopathies identified by whole exome sequencing.Mol Genet Genomic Med 3(4):283–301, 2015.doi: 10.1002/mgg3.142
多发性关节炎的治疗
关节操作和塑性
有时需手术治疗
早期作矫形处理及物理治疗。在生后几月内推拿可促使关节挛缩得到相当大的缓解。矫形治疗可能有帮助。
虽然后期需要手术以恢复关节角度，但很少能改进关节的活动度。 肌肉转移可以改善关节功能（外科手术转移肱三头肌使肘关节能屈曲）。
2/3的病例治疗后可以独立步行。