小颌畸形可能发生在>700遗传综合征中。

Pierre Robin序列 是小颌的一个常见的表现，特征为U形的裂口软腭和由舌后坠（即下降到咽喉后部的舌）引起上呼吸道阻塞；也可能存在传导性听力损失。进食可能是困难的，有时发绀会进展，这是因为舌头位于后方可能会妨碍咽。俯卧在喂养过程中可能会有所帮助，但不协调，吞咽可能需要鼻饲管饲喂养或胃造口管。 如果发绀或呼吸问题仍然存在，就需要气管造口术或手术，可能需要纠正舌头的位置（例如，缝内下唇）。耳科评价是适用的。

大约三分之一小颌畸形的患者并发相关异常，这提示存在潜在的染色体缺陷或遗传综合征异常。一些需要考虑的诊断包括Treacher Collins综合征（伴有眼睛向下倾斜，眼睑斑块，畸形耳廓[小耳畸形]和听力丧失），Nager综合征，Goldenhar（眼耳脊椎）综合征，以及 脑下颌下综合征。

延长的下颌骨的外科治疗能改善外观和功能。在典型的，被称为牵张成骨的手术中，进行截骨术，和分离（分离器）装置附连到两件上。两片之间的距离随着时间的推移，被加宽，新骨生长在放大下颌骨之间。