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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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膝内翻（内弯腿）和膝外翻（叉形腿）

作者：Simeon A. Boyadjiev Boyd, MD, University of California, Davis
已审核/已修订 9月 2022
看法 进行患者培训

    膝关节或股骨 - 胫骨角畸形的两种主要类型是膝内翻（内弯腿）和膝外翻（叉形腿）。如果不治疗，两种类型都可导致成膝部骨关节炎

    （另见先天性颅面和肌肉骨骼疾病引言。）

    膝内翻

    膝内翻在刚学走路的孩子中多见，常常在18月龄时自行纠正。如果膝内翻持续存在或加重，应怀疑Blount病（胫骨内翻），同时还应该排除佝偻病和其他代谢性骨疾病。

    Genu Varum (Bowlegs)
    隐藏详情
    这张照片显示了一个有膝内翻的小孩，尤其是左腿。
    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    Blount病是由于内侧的胫骨近端生长板生长障碍，可能会出现膝内翻，胫骨扭转。Blount病可能发生在儿童早期或青春期（当它与超重）。Blount病的早期诊断很困难，因为X射线可能是正常的; 经典的X射线发现是内侧干骺端的角度（喙）。早期使用Danish夹板夜间治疗可能有效，但常仍需行骨切开术治疗。

    膝外翻

    膝外翻较之膝内翻较少见，而且即使程度严重，一般在9岁时仍可以自行纠正。应该排除骨骼发育不良或低磷酸酯酶症。如10岁后仍有明显畸形，需施行股骨远端骨骺阻滞术。

    膝外翻（敲膝）
    隐藏详情
    这张照片显示了一个患有膝外翻的青春期男孩，这导致双腿向内弯曲，使膝盖接触，双脚向外移位。
    MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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