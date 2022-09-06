产前超声检查

产后体检，包括测量头围和头颅成像

基因检测

产前，小头畸形的诊断有时是在妊娠晚期或孕早期进行的超声检查。

产后评估应包括详细的产前病史，以确定危险因素，发育和神经学评估，以及脑MRI或CT。主常染色体隐性遗传的小头畸形可能涉及至少4个基因中的一个或多个基因缺陷。

即使在明显孤立的先天性异常的情况下，临床遗传学家也应评估受影响的患者。

需要考虑的遗传综合征是Seckel综合征，Smith-Lemli-Opitz 综合征，由于DNA修复缺陷的综合征（例如，Fanconi和Cockayne 综合征），和Angelman 综合征。对受累的儿童的父母，随后的后代出现病症的风险可能会高达25％，这取决于存在何种综合征，因此临床遗传评估是有必要的。可通过几个诊断实验室获得特定于小头畸形的基因组测试。染色体微阵列分析，或更广泛的基因组测试也应考虑在小头畸形患者的评估中。如果这些测试的结果无法诊断，建议进行全外显子组测序分析。