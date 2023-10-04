与空气污染相关的疾病是由空气中的有害污染物引起的疾病或这些污染物使原有疾病恶化。

空气污染在很大程度上造成了一些了不利的健康影响。环境空气污染对肺功能的影响很大，可诱发 哮喘和使COPD（慢性阻塞性肺病）加重，增加 肺癌发生风险。空气污染也增加了急性心血管事件 （如心肌梗死）、中风和发展成冠状动脉疾病的风险。生活在交通繁忙地区的人们受到污染相关健康影响的风险较高。

污染可能会影响建筑物内部或外部的空气。室内和室外空气污染的原因可能不同。

（也可以看看 环境和职业性肺病概述。)

空气污染的主要成分是

二氧化氮（来自化石燃料燃烧）

臭氧（来自日光对二氧化氮和碳氢化合物的影响）

二氧化碳

空气颗粒物污染

硫氧化物

室外空气污染是造成室内空气污染的重要因素。此外，室内空气污染的重要来源还包括环境烟草烟雾、室内烹饪（包括燃气灶）、建筑、装修等。用于烹饪和取暖的生物质燃料（例如木材、动物粪便、农作物）的燃烧是依赖生物质燃料的国家的重要污染源。

美国环境保护署 (EPA) 针对可能危害人类健康或环境的所谓标准空气污染物（氮氧化物、臭氧、硫氧化物、一氧化碳、铅、颗粒物）制定了环境空气质量标准。除一氧化碳和铅外，美国环保局规定的所有标准污染物都会导致气道过度反应。长期接触引起气道过敏的物质可能会增加普通人群（尤其是儿童）的呼吸道感染和呼吸道症状，并可能降低肺功能。

臭氧是烟雾的主要成分，是一种呼吸道强刺激剂和强氧化剂。臭氧浓度往往是在夏季，并在上午晚些时候和下午早些时候最高。短期暴露可引起呼吸困难，胸痛，以及气道反应性。经常在臭氧污染高环境下参加户外活动的儿童更容易患哮喘。长期暴露于臭氧可使肺功能产生永久性轻度的下降。

含大量硫磺成分的矿物燃料燃烧产生的硫氧化物，可产生可溶性强的酸性气溶胶沉积在上呼吸道。这些硫氧化物可引发气道炎症反应，可能增加发生慢性支气管炎的危险性，并诱发支气管收缩。

氮的氧化物 主要来自汽车尾气，与呼吸道刺激和哮喘有关。

一氧化碳 是化石燃料不完全燃烧的产物，通过与血红蛋白结合而干扰向组织输送氧气。室外不太可能出现极高浓度的一氧化碳。

随着去除 带领 机动车汽油中，空气中的铅含量明显下降。

空气颗粒物污染 是由化石燃料（尤其是柴油）燃烧产生的复杂混合物。野火烟雾是颗粒空气污染的另一个重要来源，可以影响距火源数百英里的人口。颗粒可具有局部和全身炎症作用，这与它们对肺部和心血管健康的影响是一致的。与大颗粒相比，较小的PM2.5（即直径<2.5μm的颗粒）引起的炎症反应更为严重。人们普遍认为，颗粒物空气污染会增加全因死亡率，尤其是心血管和呼吸道疾病引起的死亡率。

除了是颗粒物的重要来源外， 野火烟雾 还含有二氧化碳、水蒸气、一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和微量矿物质。

空气污染数据引发了人们对更小颗粒对健康潜在影响的担忧 < 0.1微米（< 直径100纳米（即纳米颗粒）是通过受控工程过程制造的颗粒，以及偶然产生的超细颗粒。某些纳米颗粒和超细颗粒可诱导动物模型的氧化应激反应、气道炎症和毒性反应，并与哮喘患者呼吸道症状加重有关。