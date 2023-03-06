静脉用抗生素，病情轻的患者可以口服治疗

对抗生素治疗无反应或者出现脓胸，行经皮、气管内或手术引流。

首选β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂，如氨苄西林/舒巴坦1.5g(1g氨苄西林+0.5g舒巴坦)至3g(2g氨苄西林+1g舒巴坦)静脉或肌注，每6小时一次，剂量不宜超过12g/d。 其他选择包括碳青霉烯类（如亚胺培南/西司他丁500mg 每6小时一次静脉滴注）或用甲硝唑500mg 每8小时一次静脉滴注加青霉素200万 单位 每6小时一次静脉滴注联合治疗。在对青霉素过敏的患者中，克林霉素600 mg每8小时静脉注射一次，莫西沙星400 mg每天一次，或左氧氟沙星750 mg每8个小时一次和甲硝唑500 mg联合治疗是替代选择。

病情较轻的患者可以口服抗生素，例如 阿莫西林/克拉维酸盐 每 12 小时口服 875/125 毫克，或对青霉素过敏的患者，克林霉素每 6 小时口服 300 毫克。当患者退热时，IV 方案可转为口服方案。

对于涉及 MSRA 的非常严重的感染，最好的治疗方法是利奈唑胺或万古霉素。

如果从痰或血液中培养出显着浓度的革兰氏阴性杆菌，并在革兰氏染色中发现，除了厌氧菌外，还应修改抗生素方案以覆盖特定病原体。

克林霉素是首选药物， 600 毫克每 6 至 8 小时静脉注射一次，因为它对链球菌和厌氧菌具有极好的活性；然而，它已成为二线药物，因为它的Clostridioides （以前， Clostridium) difficile 发生率很高。如果感染则克林霉素治疗时间延长。它仍然是青霉素过敏患者的有用选择。

最佳疗程尚不确定，一般认为需治疗至胸部X线提示病灶完全消失或仅残留较小稳定的慢性病灶，通常需3~6周或更长。一般来说，脓肿越大，X线上病灶消散的时间越长。

大多数专家不推荐胸部理疗和体位引流，因为这可使感染扩散到其他支气管以及引起支气管急性阻塞。

并发脓胸须引流。约10%对抗生素治疗无效的肺脓肿以及形成肺坏疽的病人需经皮或外科手术引流。抗生素耐药最常见于脓腔大及阻塞后脓肿。如果患者经治疗后7至10天不能退热或临床症状加重，需考虑病原体耐药或特殊病原体、气道阻塞，以及非感染因素的可能。

当有必要手术时，肺叶切除术是最常采取的手术；对于小的病灶（空洞直径<6cm），采取肺段切除术即可。对药物治疗无反应的多发性肺脓肿或肺坏疽需行肺切除术。如患者不能耐受手术治疗，经皮穿刺引流或通过支气管镜置入猪尾巴导管引流脓液。.