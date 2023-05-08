在美国，多数实验室检测报告均使用常规单位，世界其他地方的实验室报告用国际系统单位（Système International d’Unités，SI）或国际单位（international units，IU）。SI单位的规定由一个专门小组定期更新。
许多SI单位与美国所用的单位相同，除了有关浓度的SI单位。 SI的浓度报告使用的单位如摩尔（mol）或每单位容量（L）的摩尔十进分数（例如毫摩尔或微摩尔）。 常规单位所报告的为每单位容量的质量（例如克、毫克）或化学当量（如毫克当量），容量单位可以是升，或升的十进分数（例如分升、毫升）。 检验结果报告为每100mL（1dL）所含的量，有时用百分率表示（例如：10mg/dL可以写成10mg%）。
摩尔、毫克和毫克当量：1mol是一个阿伏伽德罗（Avogadro）常量（6.0×1023）元素的实体（例如，原子、离子、分子）；某物质1mol的质量是其原子量克数（例如，1mol钠=23g，1mol钙=40g）。 同样，某特定数量物质的质量除以它的原子量就得出该摩尔的数值（例如，20g钠=20/23，或0.87mol）。
1个当量是整合电荷和摩尔的一种单位；1个当量代表1个摩尔的电荷，从某物质内带电荷颗粒的摩尔数乘以该物质的原子价来计算而得。 从而，带+1或−1电荷的离子（例如，Na+，K+，Cl−），1个摩尔就是一个当量(1×1=1)；带+2或−2电荷的离子（例如Ca2+），½摩尔就是1个当量(½×2=1)，其他原子价值可依此类推。1个毫当量是1/1000当量。
下列是当量，毫克和毫摩尔之间的换算：
毫克当量=毫克/化学式量×原子价=毫摩尔×原子价
毫克=毫当量×化学式量/原子价=毫摩尔×化学式量
毫摩尔=毫克/化学式量=毫当量/原子价
（注：分子量=原子量或化学式量）
其他方法，有纸质的换算表或可在互联网上查找。
公制系统
单位
相当的子单位
团块
1公斤（kg）
1000克(103 g)
1克(g)
1000毫克(103mg)
1毫克(mg)
1000微克(10-3g)
1微克(μg)
1000纳克(10−6g)
1纳克(ng)
1000微微克(pg；10−9g)
精液量
1升(L)
1000毫升(mL)
1升(L)
1000立方厘米(cc)
公制-非公制的等值
公制单位
等值非公制单位*
溶液
30毫升(mL)
1溶液盎司(oz)
250毫升
8+溶液盎司
500毫升
1+品脱
1000毫升(1L)
1+夸脱
体重
65毫克
1克(gr)
28.35克
1盎司
1公斤
2.2磅(lb)
直线
1毫米(mm)
0.04英寸(in)
1公分(cm)
0.4英寸
2.54厘米
1英寸
1米(m)
39.37英寸
家庭
4mL
1茶匙（tsp）
5毫升
1茶匙，医用
8mL
1甜食匙
15mL
1汤匙（tbsp-1/2溶液盎司）
240mL
1杯（8溶液盎司）
*近似值
某些重要医用成分的原子量
元素
符号
原子量*
氢
H
1
碳
C
12
氮
N
14
吸氧
O
16
钠
Na
23
镁
Mg
24
磷
P
31
氯气
Cl
35.5
钾
K
39
钙
钙
40
*近似值
摄氏度–华氏度等值表*
用途
°C
°F
海平面水结冰
0
32
临床范围
36.0
96.8
36.5
97.7
37.0
98.6
37.5
99.5
38.0
100.4
38.5
101.3
39.0
102.2
39.5
103.1
40.0
104.0
40.5
104.9
41.0
105.8
41.5
106.7
42.0
107.6
巴士灭菌法（维持），†30分钟
62.8
145.0
巴士灭菌法（瞬间），†15秒
71.7
161.0
海平面水沸腾
100.0
212.0
*转换：
将华氏度°F转换成摄氏度°C的方法，减32再乘以5/9或0.555。
将摄氏度°C转换成°F华氏度的方法，乘以9/5或1.8，再加32。
†根据FDA美国联邦法规，1991。