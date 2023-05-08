在美国，多数实验室检测报告均使用常规单位，世界其他地方的实验室报告用国际系统单位（Système International d’Unités，SI）或国际单位（international units，IU）。SI单位的规定由一个专门小组定期更新。

许多SI单位与美国所用的单位相同，除了有关浓度的SI单位。 SI的浓度报告使用的单位如摩尔（mol）或每单位容量（L）的摩尔十进分数（例如毫摩尔或微摩尔）。 常规单位所报告的为每单位容量的质量（例如克、毫克）或化学当量（如毫克当量），容量单位可以是升，或升的十进分数（例如分升、毫升）。 检验结果报告为每100mL（1dL）所含的量，有时用百分率表示（例如：10mg/dL可以写成10mg%）。

摩尔、毫克和毫克当量：1mol是一个阿伏伽德罗（Avogadro）常量（6.0×1023）元素的实体（例如，原子、离子、分子）；某物质1mol的质量是其原子量克数（例如，1mol钠=23g，1mol钙=40g）。 同样，某特定数量物质的质量除以它的原子量就得出该摩尔的数值（例如，20g钠=20/23，或0.87mol）。

1个当量是整合电荷和摩尔的一种单位；1个当量代表1个摩尔的电荷，从某物质内带电荷颗粒的摩尔数乘以该物质的原子价来计算而得。 从而，带+1或−1电荷的离子（例如，Na+，K+，Cl−），1个摩尔就是一个当量(1×1=1)；带+2或−2电荷的离子（例如Ca2+），½摩尔就是1个当量(½×2=1)，其他原子价值可依此类推。1个毫当量是1/1000当量。

下列是当量，毫克和毫摩尔之间的换算：

毫克当量=毫克/化学式量×原子价=毫摩尔×原子价

毫克=毫当量×化学式量/原子价=毫摩尔×化学式量

毫摩尔=毫克/化学式量=毫当量/原子价

（注：分子量=原子量或化学式量）

其他方法，有纸质的换算表或可在互联网上查找。

表格 公制系统 表格

表格 公制-非公制的等值 表格

表格 某些重要医用成分的原子量 表格

表格 摄氏度–华氏度等值表* 表格

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临床计算器 基本单位转换