MSD默沙东诊疗手册

默沙东诊疗手册

默沙东诊疗手册是一个涵盖了医学所有领域成千上万主题的广泛医学信息来源。它们作为免费的公众服务提供给医疗专业人士和普罗大众。

选择最能满足您需求的版本

Professional
默沙东诊疗手册

医学专业人士版

我是医学从业人员或医学学生。 我需要更精深的内容

我是医学从业人员或医学学生。

进入专业版

  • 成千上万的主题
  • “怎样做”视频
  • 海量照片
  • 临床计算器
  • 小测验
  • 3D 模型
  • 新闻和社论
Consumer
默沙东诊疗手册

大众版

我是病人、父母或护理人员。 我需要通俗易懂的内容。

我是病人、父母或护理人员。

进入家庭版

  • 成千上万的主题
  • 成百上千的动画
  • 海量照片和插图
  • 自我评估工具
  • 小测验
  • 3D 模型
  • 常用医学检查
Veterinary
默沙东诊疗手册

兽医手册

面向兽医专业人士和学生，是世界上使用最广泛的兽医参考资料

我是兽医或宠物主人。

去往兽医手册

  • 成千上万个主题
  • 几十个种类
  • 无数视频和照片
  • 临床计算器
  • 测验
  • 参考指南
  • 病历研究、新闻和社论

我们的使命简单明了：

该手册于 1899 年首次出版，目前在美国和加拿大以外地区称为《MSD诊疗手册》，是世界上使用最广泛的医学信息资源之一。

我们坚信，取得健康信息是人人都应享受的权利，并且人人都有权获得准确和易得的医学信息。我们有责任保护、保存并分享当前最佳的医学信息，促成明智的决定，增进病人和专业医护人员之间的关系，改善全世界医疗保健成果。

因此，我们致力于以多种语言、用电子版形式免费向全球专业医护人员和病人提供这些手册。

 默沙东 和《默沙东诊疗手册》

默沙东诊疗手册医讯网站是默沙东（中国）投资有限公司旗下非营利性网站，旨在向全世界人民传播科学准确的医疗信息。
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。（美加以外地区称为默沙东）是努力改善全球福祉的健康护理引领者。从开发治疗和预防疾病的新疗法，到满足人们需求，我们致力于改善全世界人们的健康和福祉。 本手册于 1899 年作为一项社区服务首次出版。在北美之外，这一重要遗留资源仍以 MSD 手册的形式继续提供。 详细了解我们对全球医学知识 2020 的承诺。

 

MSD默沙东诊疗手册
Tablet