我们的使命简单明了：
该手册于 1899 年首次出版，目前在美国和加拿大以外地区称为《MSD诊疗手册》，是世界上使用最广泛的医学信息资源之一。
我们坚信，取得健康信息是人人都应享受的权利，并且人人都有权获得准确和易得的医学信息。我们有责任保护、保存并分享当前最佳的医学信息，促成明智的决定，增进病人和专业医护人员之间的关系，改善全世界医疗保健成果。
因此，我们致力于以多种语言、用电子版形式免费向全球专业医护人员和病人提供这些手册。
默沙东 和《默沙东诊疗手册》
默沙东诊疗手册医讯网站是默沙东（中国）投资有限公司旗下非营利性网站，旨在向全世界人民传播科学准确的医疗信息。
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。（美加以外地区称为默沙东）是努力改善全球福祉的健康护理引领者。从开发治疗和预防疾病的新疗法，到满足人们需求，我们致力于改善全世界人们的健康和福祉。 本手册于 1899 年作为一项社区服务首次出版。在北美之外，这一重要遗留资源仍以 MSD 手册的形式继续提供。 详细了解我们对全球医学知识 2020 的承诺。
