我们的使命简单明了：

该手册于 1899 年首次出版，目前在美国和加拿大以外地区称为《MSD诊疗手册》，是世界上使用最广泛的医学信息资源之一。

我们坚信，取得健康信息是人人都应享受的权利，并且人人都有权获得准确和易得的医学信息。我们有责任保护、保存并分享当前最佳的医学信息，促成明智的决定，增进病人和专业医护人员之间的关系，改善全世界医疗保健成果。

因此，我们致力于以多种语言、用电子版形式免费向全球专业医护人员和病人提供这些手册。