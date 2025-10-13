honeypot link
基肯孔雅热
Stefania Carmona
MD
, University of Alabama at Birmingham
;
基孔肯雅病毒通过
伊蚊属
蚊子传播。基孔肯雅病通常表现为急性发热性疾病。慢性多关节炎可能持续存在并致残。通过逆转录酶聚合酶链反应（RT-PCR）或血清学确诊。治疗是支持治疗。预防的重点是避免蚊虫叮咬。 基孔肯雅病通过
伊蚊
传播，在非洲、印度、巴基斯坦、尼泊尔、关岛、东南亚、新几内亚、中国、墨西哥、南美洲和中美洲、加勒比海、印度洋和太平洋岛屿以及欧洲的部分地区很常见。在佛罗里达州、波多黎各和美属维尔京群岛发现了有限的...
缺铁性贫血
The Manual's Editorial Staff
;
铁缺乏症是指体内的铁含量太少。铁存在于 红细胞 中。 贫血是指血细胞计数低。具体而言就是红细胞不足。 身体需要铁来合成血红蛋白，血红蛋白是红细胞内可携带氧气到达身体各处的物质。 如果身体没有足够的铁来合成血红蛋白，体内的红细胞生成量就会过少。生成的红细胞通常较小。 缺铁性贫血是最常见的贫血类型
糖尿病视网膜病变
糖尿病性视网膜病变是糖尿病导致的视网膜损伤。患有糖尿病以及以下哪种病症的人发生糖尿病视网膜病变的风险要高得多？
关节炎
高血压
偏头痛
妊娠
我的回答是否正确？
普通感冒
寒冷不会导致感冒或使人更容易感冒。
