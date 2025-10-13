基孔肯雅病毒通过伊蚊属蚊子传播。基孔肯雅病通常表现为急性发热性疾病。慢性多关节炎可能持续存在并致残。通过逆转录酶聚合酶链反应（RT-PCR）或血清学确诊。治疗是支持治疗。预防的重点是避免蚊虫叮咬。 基孔肯雅病通过伊蚊传播，在非洲、印度、巴基斯坦、尼泊尔、关岛、东南亚、新几内亚、中国、墨西哥、南美洲和中美洲、加勒比海、印度洋和太平洋岛屿以及欧洲的部分地区很常见。在佛罗里达州、波多黎各和美属维尔京群岛发现了有限的...