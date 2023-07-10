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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Matt Demczko, MD

专业和专长

  • General Pediatrics, Children with Medical Complexity, Diagnostic Dilemmas, Inpatient Hospital Care, Rare Genetic Disorders

受教育程度

  • Medical School: Jefferson Medical College, Philadelphia, PA
  • Residency: Pediatrics, Jefferson Medical College/Alfred I. duPont Hospital for Children
  • Fellowship: Metabolism and Genetics, Clinic for Special Children, Strasburg, PA

认证

  • American Board of Pediatrics

选择奖项、成就和发表的文章

  • Faculty Educator of the Month, Nemours/A.I. Dupont Hospital for Children
  • Bambi Taylor, MD Pediatric Emergency Medicine Award, Nemours/A.I. Dupont Hospital for Children
  • Pediatric Critical Care Award, Nemours/A.I. Dupont Hospital for Children
  • Alpha Omega Alpha Medical Honor Society, Nemours/A.I. Dupont Hospital for Children
  • Sidney Kimmel Medical College Dean’s Award for Excellence in Education

手册章节和评论