Nina N. Powell-Hamilton, MD
专业和专长
- Down Syndrome, Cardiovascular Genetics
所属单位
- Clinical Assistant Professor of Pediatrics
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Medical Director; Medical Generalist
- ChristianaCare Health System
受教育程度
- Medical School: University of the West Indies Faculty of Medical Sciences, Kingston, Jamaica
- Residency: Internal Medicine/Pediatrics, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, PA
- Fellowship: Medical Genetics, Children's Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
认证
- American Board of Pediatrics - General Pediatrics
- American Board of Medical Genetics and Genomics – Clinical Genetics and Genomics
选择奖项、成就和发表的文章
- Delaware Today magazine, Top Doctors, 2014
- Over 10 articles in peer-reviewed journals
手册章节和评论