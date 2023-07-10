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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Nina N. Powell-Hamilton, MD

专业和专长

  • Down Syndrome, Cardiovascular Genetics

所属单位

  • Clinical Assistant Professor of Pediatrics
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Medical Director; Medical Generalist
  • ChristianaCare Health System

受教育程度

  • Medical School: University of the West Indies Faculty of Medical Sciences, Kingston, Jamaica
  • Residency: Internal Medicine/Pediatrics, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Medical Genetics, Children's Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, PA

认证

  • American Board of Pediatrics - General Pediatrics
  • American Board of Medical Genetics and Genomics – Clinical Genetics and Genomics

选择奖项、成就和发表的文章

  • Delaware Today magazine, Top Doctors, 2014
  • Over 10 articles in peer-reviewed journals

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