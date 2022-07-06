看法 进行患者培训
耐受性 是指对反复使用的药物的反应下降。抗药性 是指微生物或肿瘤细胞抵抗药物先前的破坏作用的能力的发展。
导致耐受性的药物的例子有酒精和阿片类药物。耐受性的一种机制是代谢加速，例如，通过诸如细胞色素P-450系统的酶的诱导。一般而言，耐受性会导致需要增加药物剂量才能产生相同的效果。其他可能的机制有药物和受体之间的结合亲和力下降，受体数量的减少。药物耐受性的机制不一定都清楚。
抗药性的例子如下：
当微生物的菌株不再能被以往有效的抗微生物药杀死或抑制时，它们就有了抗药性。该机制从基因突变或基因提取导致的基因变化开始。 因为以前有效的抗菌药优先清除了无抗药性的微生物，有抗药性的微生物就成为优势物种(参见抗菌药物/抗生素耐药概述)。
如果出现的一个突变使之对抗癌药有了抗药性并且该抗癌药被反复使用，就优先清除了对该抗癌药无抗药性的肿瘤细胞，肿瘤就可以变得有抗药性。例如，由于T315I突变的出现，许多慢性粒细胞白血病的患者变得对酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼有了抗药性。
对皮质类固醇抗药可影响许多疾病如哮喘或炎性肠病的治疗。 这种类型的抗药机制尚未完全了解，但可能涉及许多不同的因素（如感染，氧化应激，过敏原暴露，炎症，缺乏维生素D3，基因突变或变异）。