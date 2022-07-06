如果出现的一个突变使之对抗癌药有了抗药性并且该抗癌药被反复使用，就优先清除了对该抗癌药无抗药性的肿瘤细胞，肿瘤就可以变得有抗药性。例如，由于T315I突变的出现，许多慢性粒细胞白血病的患者变得对酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼有了抗药性。