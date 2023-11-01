受体是细胞中和细胞之间的涉及化学信号的大分子，它们可能位于细胞表面膜上或是在细胞质里见表某些类型的生理和药物受体蛋白)。 活化的受体直接或间接地对细胞的生化过程（如，离子电导、蛋白质磷酸化、DNA转录、酶的活性）进行调节。

与受体结合的分子（如药物，激素，神经递质）称为配体。结合可以是特异性的、可逆的或不可逆的。配体可以激活受体或使受体失活;激活可能增加或减少特定的细胞功能。每一配体可与多种受体亚型相互作用。几乎没有任何药物对一种受体或亚型有绝对的特异性，但大多数药物有相对选择性。选择性，即一个药物对某位点相对于其他位点的作用程度。选择性很大程度上与药物和细胞受体的物理化学的结合相关。(参见药效学概述。）

表格 某些生理学的和药物-受体蛋白的类型 表格

药物作用于某受体的能力与药物的亲和力（药物在某一瞬间占领受体的概率）和内在功效（内在活性－－配体活化受体并引起细胞反应的程度）相关。药物的亲和力与活性取决于其化学结构。

药理作用也取决于药物－受体复合物存在时间（保留时间）的长短。药物－受体复合物的寿命受控制药物与靶向物结合和解离的速率的动态过程（构象变化）的影响。保留时间较长意味着药理作用延长。保留时间长的药物有非那雄胺和地瑞那韦等。当较长的保留时间延长了药物的毒性时，可以成为潜在的缺点。对于有些受体，瞬间的药物占用产生所需的药理作用，然而持续地占用导致毒性。

生理功能（如，收缩、分泌）通常受多个受体介导的机制调节，从最初的分子药物－受体相互作用到最后的组织或器官的反应，中间可有若干步骤（如，受体偶联、多种细胞内第二信使物质）。因此，可用一些不同的药物分子来产生相同的所要的反应。

与受体结合的能力受到细胞内的调节机制和外界因素的影响。各组织的受体密度的基线和刺激－反应机制的效能各不相同。 药物、衰老、基因突变和疾病能增加（上调）或降低（下调）受体的数量和结合亲和力。例如，可乐定下调了α-受体，因此，迅速撤用可乐定可引起高血压危象。 beta-阻断剂的长期治疗上调了beta-受体的密度，于是，突然撤除能导致严重的高血压和心动过速。 受体的上调与下调影响药物的适应性能（如脱敏作用、快速抗药反应、耐受性、获得性耐药、撤药后超敏性）。

在受体大分子中，配体与之精确结合的部位，称为识别位点。药物结合的位点与内源性的激动剂（激素或神经递质）的结合的位点，可以相同也可以不同。有时将与受体上邻近位点或不同位点结合的激动剂称为异构激动剂。 也存在非特异性的药物结合，即在非指定为受体（如，血浆蛋白）的分子位点上的结合。药物在此类非特异性位点上的结合，例如与血清蛋白结合，阻碍了药物与受体的结合，就使药物失去活性。有未结合的药物，与受体结合了，就产生作用。