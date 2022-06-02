生物利用度涉及的是药品的活性部分（药物或代谢物）进入体循环，继而到达作用位点的程度和比率。
药物的生物利用度很大程度上取决于其剂型的性质，后者部分取决于其设计与制造。药物配制方法不同，生物利用度就会有不同，会造成不同的临床效果。因此，了解药物的制剂是否等效很重要。
化学等值指的是药物的产品的活性化合物及其数量均相同，且都符合目前的法定标准。但其中的非活性成分可能不同。生物等效性指的是药物的产品以同样的剂量给相同的病人时，药物在血浆和组织中应有相同的浓度。治疗等效性指的是药物的产品以同样的剂量给相同的病人时，应有相同的治疗和不良的作用。
预期生物等效性的产品预期治疗也等效。 治疗不等效（如：不良作用多，疗效低）往往是在长期的治疗中对某产品的反应平稳的患者被换用了非等效的替代品时发现的。
有时尽管生物利用度不同，治疗却可能等效。如，青霉素的治疗指数（最低中毒浓度与中间有效浓度之比）很宽，以致于因青霉素产品生物利用度不同造成的血浆浓度的一般性的差异并不会影响到其功效和安全性。相比之下，治疗指数较窄的药物，生物利用度的不同可确实引起治疗的非等效性。
(参见药动学概述。）
生物利用度低的原因
口服的药物必须通过肠壁，然后进入门脉循环到达肝脏。两者均为常见的首过代谢（药物到达体循环之前的代谢）的部位。因此，许多药物在达到足够的血浆浓度之前已被代谢。生物利用度低最常见于水溶性差、吸收慢的口服药物。
在胃肠道中吸收的时间不足是生物利用度低的常见原因。 如果药物不能很快溶解或不能穿过上皮细胞膜（如，如果药物高度离子化且极性大），处在吸收位点的时间就可能不够。这种情况下，不仅生物利用度低，且有变化大的倾向。
年龄、性别、身体活动度、遗传基因、压力、疾病（如：胃酸缺乏、吸收障碍综合征），或是胃肠道手术（如减肥手术）史也能影响药物的生物利用度。
减少吸收的化学反应能降低生物利用度。 它们包括：复合物的形成（如四环素与多价金属离子）、胃酸或消化酶的水解（如青霉素与氯霉素棕榈酸酯的水解）、在肠壁中的结合作用（如异丙肾上腺素的磺基结合）、被其他药物的吸收（如：地高辛被考来烯胺）以及被肠道内微生物的代谢。
生物利用度的评估
生物利用度通常通过测定血浆浓度－时间曲线下的面积（AUC-见表某药单剂量口服后血浆浓度－时间的关系)来评估。AUC是药物生物利用度最可靠的指标。AUC与到达体循环的全部原形药物的数量直接成比例。药物的产品如果其血浆浓度曲线基本重合，可考虑在吸收程度和速率方面是生物等效的。
代表某药单剂量口服后血浆浓度－时间的关系
血浆药物浓度随吸收的程度而增加，当药物的消除率与吸收率相等时就达顶峰。根据血浆峰浓度来评估生物利用度会误导，因为药物消除在药物一进入血流就开始了。达峰时间（达到最高血浆药物浓度的时间）是吸收率应用最广泛的一般性指标，吸收越慢，达峰时间越晚。
对于基本以原形从尿中排泄的药物，可在服用单剂量后，通过测定药物排泄的总量估计生物利用度。理想地，应收集7至10个消除半衰期期间的尿，以完全回收吸收药物的累积排泄量。在服用多剂量后，生物利用度可通过测定24小时以上稳态条件下从尿中回收的原形药物来估计。