生物利用度涉及的是药品的活性部分（药物或代谢物）进入体循环，继而到达作用位点的程度和比率。

药物的生物利用度很大程度上取决于其剂型的性质，后者部分取决于其设计与制造。药物配制方法不同，生物利用度就会有不同，会造成不同的临床效果。因此，了解药物的制剂是否等效很重要。

化学等值指的是药物的产品的活性化合物及其数量均相同，且都符合目前的法定标准。但其中的非活性成分可能不同。生物等效性指的是药物的产品以同样的剂量给相同的病人时，药物在血浆和组织中应有相同的浓度。治疗等效性指的是药物的产品以同样的剂量给相同的病人时，应有相同的治疗和不良的作用。

预期生物等效性的产品预期治疗也等效。 治疗不等效（如：不良作用多，疗效低）往往是在长期的治疗中对某产品的反应平稳的患者被换用了非等效的替代品时发现的。

有时尽管生物利用度不同，治疗却可能等效。如，青霉素的治疗指数（最低中毒浓度与中间有效浓度之比）很宽，以致于因青霉素产品生物利用度不同造成的血浆浓度的一般性的差异并不会影响到其功效和安全性。相比之下，治疗指数较窄的药物，生物利用度的不同可确实引起治疗的非等效性。

(参见药动学概述。）