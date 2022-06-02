药物进入体循环后，就分布到身体组织。 由于血液灌注、组织结合（如脂类成分）、区域的pH以及细胞膜的通透性的差异，分布一般是不均衡的。

药物进入组织的速率取决于血液进入组织、组织块的速率以及血液与组织之间的隔离物的性质。除了通过细胞膜的扩散为速率限制的过程之外，血管丰富的区域能更快地达到血液与组织间分布的平衡。在达到平衡后，药物在组织中和在细胞外液的浓度就是在血浆中的浓度。代谢及排泄是和分布同时进行的，因而过程是动态的、复杂的。

药物进入组织后，药物在组织间液中的分布主要取决于血液灌注。 在灌注差的组织（如肌肉、脂肪）中分布非常慢，如果该组织对该药物亲和力高则更是如此。

(参见药动学概述。）

分布容积 表观分布容积是理论上全部所服用的药物被稀释产生血浆浓度时的体液容积。例如，给予1000mg的药物后，其血浆浓度为10mg/L，表观上1000mg分布在100L中（剂量/容积=浓度；1000mg/xL=10mg/L；所以，x=1000mg/10mg/L=100L）。 分布容积与机体的实际容积或体液间室不相干，而涉及的是体内的药物的分布。与组织高度结合的药物在循环中所剩的极少，于是在血浆浓度中低，分布的容积就高。循环中所剩的药物常常是低分布容积。 分布容积提供了从所给剂量对血浆浓度作预计的参考，但对于分布的类型提供不了什么信息。每一药物在体内的分布都是独特的。有些药物很容易进入脂肪，而有的则停留在细胞外液，有的与特定的组织大量结合。 许多酸性药物（如华法林和水杨酸）与蛋白结合度高，因此表观分布容积小。 许多碱性药物（如苯丙胺和哌替啶）被组织大量摄取，因此表观分布容积大于整个身体的容积。