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皮肤囊肿

(表皮包涵囊肿 [表皮样囊肿]; 粟丘疹; 毛发囊肿; 毛鞘囊肿 [粉瘤])

作者：Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

表皮包涵体囊肿是最常见的皮肤囊肿。粟丘疹是小的表皮包涵囊肿。毛发囊肿通常在头皮，可能是家族性。

良性皮肤囊肿 根据囊肿壁或衬里和解剖位置的组织学特征进行分类。触诊可触及质地坚实的、可移动的、无触痛的球状囊肿；囊肿通常大小不一，直径可达5cm。有几种良性皮肤囊肿：

  • 表皮包涵囊肿

  • 粟丘疹

  • 藏毛囊肿（毛鞘囊肿）

表皮包涵囊肿(表皮样囊肿)很少产生不适，除非其内部破裂导致迅速增大、疼痛的异物反应和脓肿。表皮包涵囊肿顶端通常由可见刺点或小孔；其内容物呈白色干酪样有恶臭。

粟丘疹是好发于面部和头皮的微小而浅表的的表皮包涵囊肿。

毛发囊肿(毛根鞘囊肿) 可能与表皮包涵囊肿外观完全相同，但90％是在头皮上。毛发囊肿通常有家族史；呈常染色体显性遗传(1)。

参考文献

  1. 1.Hörer S, Marrakchi S, Radner FPW,  et al: A monoallelic two-hit mechanism in PLCD1 explains the genetic pathogenesis of hereditary trichilemmal cyst formation.J Invest Dermatol139(10):2154-2163.e5, 2019.doi: 10.1016/j.jid.2019.04.015

皮肤囊肿的治疗

  • 如果需要，囊肿切除或bo'li

  • 挑除粟丘疹

令人烦恼的的囊肿可以切除。为了预防复发，应完全地去除整个囊肿及其内壁。囊肿破裂可切开引流，但如果内壁没有最终完全清除，可能会复发。除非发生蜂窝织炎，否则不需要应用抗生素。

粟丘疹可以使用a#11刀片和粉刺抽出器清除。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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