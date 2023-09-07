表皮包涵体囊肿是最常见的皮肤囊肿。粟丘疹是小的表皮包涵囊肿。毛发囊肿通常在头皮，可能是家族性。

良性皮肤囊肿 根据囊肿壁或衬里和解剖位置的组织学特征进行分类。触诊可触及质地坚实的、可移动的、无触痛的球状囊肿；囊肿通常大小不一，直径可达5cm。有几种良性皮肤囊肿：

表皮包涵囊肿

粟丘疹

藏毛囊肿（毛鞘囊肿）

表皮包涵囊肿(表皮样囊肿)很少产生不适，除非其内部破裂导致迅速增大、疼痛的异物反应和脓肿。表皮包涵囊肿顶端通常由可见刺点或小孔；其内容物呈白色干酪样有恶臭。

表皮包涵囊肿 图片 © Springer Science+Business Media

粟丘疹是好发于面部和头皮的微小而浅表的的表皮包涵囊肿。

粟丘疹 图片 SCIENCE PHOTO LIBRARY

毛发囊肿(毛根鞘囊肿) 可能与表皮包涵囊肿外观完全相同，但90％是在头皮上。毛发囊肿通常有家族史；呈常染色体显性遗传(1)。

参考文献 1.Hörer S, Marrakchi S, Radner FPW, et al: A monoallelic two-hit mechanism in PLCD1 explains the genetic pathogenesis of hereditary trichilemmal cyst formation.J Invest Dermatol139(10):2154-2163.e5, 2019.doi: 10.1016/j.jid.2019.04.015