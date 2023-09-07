婴幼儿血管瘤在1岁内发病，表现为隆起的红色或略带紫色的增生性血管性皮损。大部分自行消退；对视力、呼吸道或其他结构造成影响的需要治疗。理想的治疗方法因人而异。

婴幼儿血管瘤是婴儿最常见的肿瘤，影响5%～10%的1岁内婴儿 (1)。10~20%的患儿出生时即有婴幼儿血管瘤，大部分都是在出生数周内出现；偶尔比较深的皮损可能直到出生后数月才明显。皮损大小和血管分布迅速增加，通常在1岁左右达到顶峰。

婴幼儿血管瘤可按外观分类(浅表、深部和海绵样)或按其他描述性的术语(如，草莓状血管瘤)。然而由于所有这些皮损的病理生理表现和自然病史相同，因此推荐使用概括性的术语--婴幼儿血管瘤。

参考文献 1.Tiemann L, Hein S: Infantile hemangioma: A review of current pharmacotherapy treatment and practice pearls.J Pediatr Pharmacol Ther 25(7):586-599, 2020.doi: 10.5863/1551-6776-25.7.586

婴幼儿血管瘤的症状和体征 浅表皮损呈鲜红色；深部皮损带点蓝色。轻微外伤可引起皮损出血或破溃；溃疡可能疼痛。 某些部位的婴幼儿血管瘤可以影响功能。面部或咽部的皮损可能影响视力或阻塞气道；尿道口或肛门附近的皮损可能影响排尿排便。婴儿眶周的血管瘤属于急症，应及时注意处理以免造成永久性视力障碍。腰骶部血管瘤可能是深部神经系统或泌尿生殖系统异常的征象。 眼周婴儿血管瘤 图片 © Springer Science+Business Media 12～18个月起皮损大小和血管分布开始缓慢地减少消退。 一般婴幼儿血管瘤每年消退10%（比如，5岁时消退50%，6岁时消退60%），10岁时消退至最大程度。恢复的皮损通常为淡黄色或毛细血管扩张的颜色和褶皱或松弛的纤维脂肪组织质地。残留的皮损几乎总是与病灶的最大尺寸和血管分布成正比。

婴幼儿血管瘤的诊断 临床评估 婴幼儿血管瘤诊断依据临床表现；如果皮损侵犯重要组织，可行MRI评估其程度。

婴幼儿血管瘤的治疗 根据部位、大小和皮损的严重程度个体化治疗

对于需要治疗的浅表或无并发症的病变，可能局部或病灶内皮质类固醇或局部beta受体阻滞剂(1)

对于需要治疗的复杂或高危病变，口服普萘洛尔（2)

破溃的皮损给予常规创口处理

通常避免手术 没有统一的婴幼儿血管瘤治疗建议。由于大多数皮损可自发地消退，开始治疗前通常先观察。 对复杂或高危病变应考虑治疗，即那些 危及生命

损害功能(例如，视觉)

面部大面积受累

分布在胡须区域

破溃

多发的

腰骶部 局部治疗和创伤护理对于破溃的皮损有益并可预防瘢痕、出血和疼痛。防止感染和/或减少定植可以使用莫匹罗星或甲硝唑软膏、织物敷料(通常为聚氨酯薄膜敷料或凡士林纱布)或防护霜。 除非发生危及生命或累及重要器官的并发症，应避免手术切除或其他创伤性疗法，因为这通常会比自然消退残留更多的瘢痕。为了帮助患者接受不治疗的观念，医生可以总结疾病的自然病史(图片很有帮助)，提供一系列皮损消退的照片，并富有同情心地倾听患者的关注。 治疗参考文献 1.Boos MD, Castelo-Soccio: Experience with topical timolol maleate for the treatment of ulcerated infantile hemangiomas (IH).J Am Acad Dermatol 74(3):567-570, 2016.doi: 10.1016/j.jaad.2015.10.021 2.Hogeling M, Adams S, Wargon O: A randomized controlled trial of propranolol for infantile hemangiomas.Pediatrics 128(2):e259-266, 2011. doi: 10.1542/peds.2010-0029