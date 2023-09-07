瘢痕疙瘩是发生于创伤部位（例如，伤口、手术切口和躯干部痤疮）的平滑的成纤维组织过度增生，偶尔是自发性的。
瘢痕疙瘩最常见于深色人种。好发于躯干上部，特别是上背部、中胸部和三角肌部位。不同于增生性瘢痕，瘢痕疙瘩组织通常扩展超出最初创伤的范围。也可自发地发生。
这张照片显示了狗咬伤后耳朵和胡须区域的瘢痕疙瘩。
© Springer Science+Business Media
瘢痕疙瘩是在受伤区域或自发形成的肥大组织；瘢痕疙瘩有光泽，光滑，通常呈圆顶状，略呈粉红色或色素沉着过度。
Image provided by Thomas Habif, MD.
与肥厚性疤痕不同，瘢痕疙瘩超出原始伤口的边界，侵入正常皮肤。腹腔内手术后，患者前腹壁有多处大瘢痕疙瘩。
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这张照片显示了狗咬伤后耳朵和胡须区域的瘢痕疙瘩。
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瘢痕疙瘩是在受伤区域或自发形成的肥大组织；瘢痕疙瘩有光泽，光滑，通常呈圆顶状，略呈粉红色或色素沉着过度。
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与肥厚性疤痕不同，瘢痕疙瘩超出原始伤口的边界，侵入正常皮肤。腹腔内手术后，患者前腹壁有多处大瘢痕疙瘩。
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瘢痕疙瘩外观有光泽，质地坚实，表面平滑，常为卵圆状，有时呈挛缩状或网状，颜色呈淡粉色或色素沉着。
瘢痕疙瘩的诊断
临床评估
瘢痕疙瘩的诊断依据临床。
瘢痕疙瘩的治疗
可选方案包括注射皮质类固醇、切除、凝胶片、和/或免疫调节剂
瘢痕治疗常常无效。
每月一次皮损内注射皮质类固醇激素（如曲安奈德5～40mg/mL）有时可使瘢痕疙瘩变平。
手术或激光切除可以缩小皮损，但皮损通常会复发至比之前更大。如果在切除术前和术后使用一系列皮损内皮质类固醇激素注射治疗，手术治疗效果更佳。凝胶片（交联的聚甲基硅氧烷聚合体或有机硅材料制成的柔软半封闭的敷料）或加压套等附件可用来辅助预防瘢痕疙瘩复发。
最近，免疫调节剂（例如，外用咪喹莫特）已被用来防止瘢痕疙瘩发展或复发。