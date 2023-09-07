瘢痕疙瘩是发生于创伤部位（例如，伤口、手术切口和躯干部痤疮）的平滑的成纤维组织过度增生，偶尔是自发性的。

瘢痕疙瘩最常见于深色人种。好发于躯干上部，特别是上背部、中胸部和三角肌部位。不同于增生性瘢痕，瘢痕疙瘩组织通常扩展超出最初创伤的范围。也可自发地发生。

瘢痕疙瘩的各种表现 耳朵和脸上的瘢痕疙瘩 这张照片显示了狗咬伤后耳朵和胡须区域的瘢痕疙瘩。 © Springer Science+Business Media 瘢痕疙瘩 瘢痕疙瘩是在受伤区域或自发形成的肥大组织；瘢痕疙瘩有光泽，光滑，通常呈圆顶状，略呈粉红色或色素沉着过度。 Image provided by Thomas Habif, MD. 瘢痕疙瘩 与肥厚性疤痕不同，瘢痕疙瘩超出原始伤口的边界，侵入正常皮肤。腹腔内手术后，患者前腹壁有多处大瘢痕疙瘩。 © Springer Science+Business Media 耳朵和脸上的瘢痕疙瘩 这张照片显示了狗咬伤后耳朵和胡须区域的瘢痕疙瘩。 © Springer Science+Business Media 瘢痕疙瘩 瘢痕疙瘩是在受伤区域或自发形成的肥大组织；瘢痕疙瘩有光泽，光滑，通常呈圆顶状，略呈粉红色或色素沉着过度。 Image provided by Thomas Habif, MD. 瘢痕疙瘩 与肥厚性疤痕不同，瘢痕疙瘩超出原始伤口的边界，侵入正常皮肤。腹腔内手术后，患者前腹壁有多处大瘢痕疙瘩。 © Springer Science+Business Media

瘢痕疙瘩外观有光泽，质地坚实，表面平滑，常为卵圆状，有时呈挛缩状或网状，颜色呈淡粉色或色素沉着。

瘢痕疙瘩的诊断 临床评估 瘢痕疙瘩的诊断依据临床。