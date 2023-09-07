痣是由黑素细胞或痣细胞巢组成的肤色至褐色的斑疹、丘疹或结节。其重要性(美容方面之外)在于与黑素瘤的相似之处。色素性皮损需要评估值得关注的特征(新发或变化的外观、边界不规则、单个皮损颜色多样、出血、破溃或瘙痒)，这些可能提示非典型痣或黑素瘤。

几乎每个人都有一些痣，通常在儿童期或青春期出现。有各种类型的痣 （见表痣的分类)。青春期常常出现更多的痣，原有的痣可能增大或变深。痣细胞可能最终被脂肪或纤维组织取代。痣通常均匀一致变化，变得更软或更坚实，几十年后颜色变浅。怀孕期间，痣可能会变黑。

单个痣不太可能变成恶性(男性的终生风险约为3000分之一，女性为10000分之一)(1);然而，有大量良性痣(>> 50)的患者患黑色素瘤的风险增加。应该教育这些患者学会自我监测警示征象，并将皮肤检查列入基本医疗中(见 痣的诊断)。

表格 痣的分类 表格

蓝痣是表现为蓝灰色斑疹或斑丘疹的良性痣。皮肤中色素的深度和密度决定了表面的蓝色程度。

痣的图像 葡萄胎 痣是由黑素细胞或痣细胞巢组成的肤色至褐色的斑疹、丘疹或结节。痣几乎在每个人身上都会发生，并且之所以重要，主要是因为它们可能会变成发育不良或恶性，需要与黑色素瘤相鉴别。 Image provided by Thomas Habif, MD. 交界痣 交界痣是界限分明的着色均匀的褐色斑点和斑块。 Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. 复合痣 复合痣是界限分明的棕色丘疹。 Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. 皮内痣 皮内痣在头皮上呈现为皮肤色的凸起结节。 © Springer Science+Business Media 晕痣 这张照片显示了一个晕痣，周围是一圈脱色的皮肤，旁边是一个没有晕圈的痣。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY 蓝痣 这张照片显示由深色细胞（黑素细胞）组成的蓝色痣。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY 葡萄胎 痣是由黑素细胞或痣细胞巢组成的肤色至褐色的斑疹、丘疹或结节。痣几乎在每个人身上都会发生，并且之所以重要，主要是因为它们可能会变成发育不良或恶性，需要与黑色素瘤相鉴别。 Image provided by Thomas Habif, MD. 交界痣 交界痣是界限分明的着色均匀的褐色斑点和斑块。 Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. 复合痣 复合痣是界限分明的棕色丘疹。 Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. 皮内痣 皮内痣在头皮上呈现为皮肤色的凸起结节。 © Springer Science+Business Media 晕痣 这张照片显示了一个晕痣，周围是一圈脱色的皮肤，旁边是一个没有晕圈的痣。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY 蓝痣 这张照片显示由深色细胞（黑素细胞）组成的蓝色痣。 DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

参考文献 1.Tsao H, Bevona C, Goggins W, et al: The transformation rate of moles (melanocytic nevi) into cutaneous melanoma: A population-based estimate.Arch Dermatol139(3):282-288, 2003.doi: 10.1001/archderm.139.3.282

痣的诊断 临床评估

有时需肝活检 由于痣非常常见而黑素瘤少见，所以预防性去除是不合理的。然而，如果痣有某些特征(被称为黑素瘤的ABCDEs)，需考虑进行活检和组织学检查： A：不对称—不对称的外观

B：边界—边界不规则(例如，非圆形或椭圆形)

C：颜色—痣的颜色不均一、不寻常或者与患者其他痣相比颜色明显不同或更深

D：直径—>6mm

E：进展—年龄>30岁的患者新发痣或痣发生变化 如果痣变得疼痛、瘙痒、出血或破溃，也可以考虑活组织检查。 活检样本必须足够深以助于精确的病理诊断，应尽可能包括全部的皮损，尤其是在高度怀疑癌症的情况下。然而，即使对于高度异常表现的皮损，不应该在一线治疗中采用广泛切除。许多这样的皮损并非黑素瘤，甚至即使是黑素瘤，适合的治疗边缘和推荐的淋巴结取样也是依据组织学特征决定的。 如果病变是恶性的，切取活检不会增加转移几率，并能避免对良性病变进行广泛切除。

治疗痣 有时切除 出于美容目的，可以将痣刮除或切除，所有去除的痣都应该行组织病理检查。多毛的痣应完全切除而非刮除。否则毛发会重新生长。