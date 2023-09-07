化脓性肉芽肿是在水肿性基底上由增生毛细血管构成的肉质、潮湿或结痂、通常为鲜红色的结节。

皮损由血管组织构成，既非细菌性亦非真正的肉芽肿。发展迅速，常发生于近期创伤的部位(有时可能无法回忆起外伤史)，一般发展直径不超过2cm，可能是血管和纤维组织对损伤的反应。发病无性别或年龄间的差异。

上方的表皮很薄，皮损脆弱易出血，压之不会发白。基底可能有蒂并被表皮包围。

妊娠期间中化脓性肉芽肿可能增大增多（称为妊娠期牙龈瘤或毛细血管扩张性牙龈瘤）。

化脓性肉芽肿的例子 化脓性肉芽肿（zhang） 化脓性肉芽肿表现为由水肿基质中增殖的毛细血管组成的猩红色结节。 病变往往是脆弱的，容易流血。它可能代表对损伤的血管和纤维反应。 Image provided by Thomas Habif, MD. 化脓性肉芽肿(唇) 这张照片显示的是与化脓性肉芽肿一致的圆形红斑性病变。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 化脓性肉芽肿（肩） 该图像显示化脓性肉芽肿的复发性、肉质、猩红色、血管结节。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 化脓性肉芽肿（甲） 化脓性肉芽肿是一种良性生长物。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 化脓性肉芽肿（zhang） 化脓性肉芽肿表现为由水肿基质中增殖的毛细血管组成的猩红色结节。 病变往往是脆弱的，容易流血。它可能代表对损伤的血管和纤维反应。 Image provided by Thomas Habif, MD. 化脓性肉芽肿(唇) 这张照片显示的是与化脓性肉芽肿一致的圆形红斑性病变。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 化脓性肉芽肿（肩） 该图像显示化脓性肉芽肿的复发性、肉质、猩红色、血管结节。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 化脓性肉芽肿（甲） 化脓性肉芽肿是一种良性生长物。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

化脓性肉芽肿的诊断 活检 化脓性肉芽肿诊断依据活组织检查和组织学检查。所有切除的组织均需行组织病理检查，因为皮损有时类似于黑素瘤或其他恶性肿瘤，必须予以鉴别。