skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

原位鳞状细胞癌

（鲍恩氏病；表皮内鳞状细胞癌）

作者：Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
已审核/已修订 12月 2023
看法 进行患者培训

原位鳞状细胞癌是一种浅表鳞状细胞肿瘤。诊断依靠活组织检查。治疗取决于肿瘤的特征，可能涉及刮宫和电干燥、手术切除、局部化疗、电灼或冷冻手术。

(参见皮肤癌概述。）

原位鳞状细胞癌（以前称为 Bowen 病）最常见于暴露在阳光下的区域，但也可能发生在任何位置。

鳞状细胞原位癌的症状和体征

皮损可孤立或多发。 皮损呈红褐色，有鳞屑结痂和轻度硬化，常常类似薄的银屑病斑块、皮炎或皮肤真菌感染。

原位鳞状细胞癌（胫）
隐藏详情
这张照片显示了与原位鳞状细胞癌一致的红棕色鳞状病变。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

原位鳞状细胞癌的诊断

  • 活检

当继发于牛皮癣或特应性皮炎等疾病的皮疹对治疗无效时，通常怀疑是原位鳞状细胞癌。

诊断依靠活组织检查，病理可见表皮全层发育不良，但不累及真皮。

原位鳞状细胞癌的治疗

  • 局部化疗药物治疗

  • 局部切除或消除

原位鳞状细胞癌的治疗取决于病变的特点，可能包括局部化疗、刮除和电干燥、手术切除、电灼或冷冻手术。

原位鳞状细胞癌的预防

由于许多皮肤癌与紫外线（UV）有关，因此推荐一些措施减少紫外线暴露。

  • 避光：遮阳，10点上午到下午4点期间（阳光最强时）减少户外活动，避免日光浴和使用晒黑床

  • 衣物保护：长袖衬衫、裤子和宽边帽

  • 使用防晒霜：按说明使用SPF30以上有广谱UVA/UVB防护作用的防晒霜(比如，每两小时重复使用，游泳或出汗后再使用)；不应为了延长光暴露时间而使用防晒霜

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。