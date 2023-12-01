原位鳞状细胞癌 （鲍恩氏病；表皮内鳞状细胞癌） 作者： Harvard Medical School Vinod E. Nambudiri , MD, MBA, EdM , 已审核/已修订 12月 2023 看法 进行患者培训

原位鳞状细胞癌是一种浅表鳞状细胞肿瘤。诊断依靠活组织检查。治疗取决于肿瘤的特征，可能涉及刮宫和电干燥、手术切除、局部化疗、电灼或冷冻手术。

(参见皮肤癌概述。） 原位鳞状细胞癌（以前称为 Bowen 病）最常见于暴露在阳光下的区域，但也可能发生在任何位置。 鳞状细胞原位癌的症状和体征 皮损可孤立或多发。 皮损呈红褐色，有鳞屑结痂和轻度硬化，常常类似薄的银屑病斑块、皮炎或皮肤真菌感染。 原位鳞状细胞癌（胫） 隐藏详情 这张照片显示了与原位鳞状细胞癌一致的红棕色鳞状病变。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 原位鳞状细胞癌（多发性病变） 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 原位鳞状细胞癌的诊断 活检 当继发于牛皮癣或特应性皮炎等疾病的皮疹对治疗无效时，通常怀疑是原位鳞状细胞癌。 诊断依靠活组织检查，病理可见表皮全层发育不良，但不累及真皮。 原位鳞状细胞癌的治疗 局部化疗药物治疗

局部切除或消除 原位鳞状细胞癌的治疗取决于病变的特点，可能包括局部化疗、刮除和电干燥、手术切除、电灼或冷冻手术。 原位鳞状细胞癌的预防 由于许多皮肤癌与紫外线（UV）有关，因此推荐一些措施减少紫外线暴露。 避光：遮阳，10点上午到下午4点期间（阳光最强时）减少户外活动，避免日光浴和使用晒黑床

衣物保护：长袖衬衫、裤子和宽边帽

使用防晒霜：按说明使用SPF30以上有广谱UVA/UVB防护作用的防晒霜(比如，每两小时重复使用，游泳或出汗后再使用)；不应为了延长光暴露时间而使用防晒霜