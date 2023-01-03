慢性单纯性苔藓是一种由反复抓挠和/或摩擦皮肤引起的慢性皮炎。抓挠或摩擦会导致进一步的瘙痒，然后进一步抓挠和/或摩擦，形成恶性循环（痒-抓循环）。诊断主要依靠体格检查。 治疗针对瘙痒的最初原因，包括预防抓挠和摩擦的教育和行为技巧、局部皮质类固醇和抗组胺药。
（参见 皮炎的定义。）
慢性单纯性苔癣的病因
慢性单纯性苔藓是由于反复反复抓挠或摩擦引起继发性皮肤增厚、皮革样变（苔藓样变），伴多形性的鳞屑剥脱。
慢性单纯性苔藓不是一个原发过程。在特定的皮肤区域感知到的瘙痒（有或没有潜在的病理学）会引发摩擦和机械创伤，导致继发性地衣化和进一步的瘙痒。
慢性单纯性苔癣常发生于焦虑症或非特异性精神紧张的患者。特应性或特应性皮炎患者特别容易发痒，因为他们容易发痒。
阴囊或外阴的慢性单纯性苔藓通常是由骶神经根感觉神经元病引发的瘙痒信号引起的。
慢性单纯性苔癣的病理生理学
从最初的瘙痒信号（其原因有时不清楚）开始，患者的反应是反复抓挠和/或摩擦皮肤。慢性单纯性苔癣的病理生理学仍不完全明确，可能累及神经系统感知和处理瘙痒感觉的方式。
慢性单纯性苔癣的症状和体征
慢性单纯性苔藓临床表现为瘙痒、干燥、脱屑、色素沉着及不规则形、椭圆形、多角形的苔藓样斑块（单个或多发）。常累及大腿、手臂、颈部及躯干上部、生殖区等容易接触到的部位。它不会发生在患者无法触及的皮肤区域，例如中背部（除非患者使用背部刮擦工具）。
结节性痒疹是一种相关疾病，可能是更突出的表现。在这种疾病中，皮肤病变（结节）更厚，通常是多个。
慢性单纯性苔癣的诊断
临床评估
慢性单纯性苔藓的诊断是通过检查。发育完全的斑块通常表现为分界清楚的大小不等的红斑性色素沉着，伴有皮肤纹路增宽和增厚的皮革样外观、苔藓样硬化特征。
扁平苔藓 是主要的鉴别诊断，有时需要活检来区分两者。
慢性单纯性苔癣的治疗
治疗瘙痒的病因
宣教和行为改变
糖皮质激素（常为外用，有时皮损内注射用药）
抗组胺药物
如果可以确定初始瘙痒的原因（例如，神经根病、不合脚的鞋子、特应性），则应进行治疗或解决。另外，慢性单纯性苔藓的主要治疗方法是耐心教育患者搔抓和摩擦的影响。
二级治疗是外用皮质类固醇。 厚实的病灶通常需要使用高效的外用皮质类固醇（例如，氯倍他索软膏）。通过在闭塞下使用局部皮质类固醇可以进一步提高疗效，例如，用塑料薄膜覆盖治疗区域并放置过夜。 也有市售产品，其中将局部皮质类固醇（例如，flurandrenolide）整合到封闭胶带中。 小面积局部注射长效皮质类固醇，如曲安奈德晶体混悬液5～10mg/mL；治疗可每 3 至 4 周重复一次。
口服阻断 H1 的抗组胺药、润肤剂和外用辣椒素乳膏也可能有帮助。
关键点
从最初的瘙痒开始，长期抓挠和/或摩擦会导致进一步的瘙痒，从而形成恶性循环。
瘙痒，干燥，脱屑，色素沉着过度，发生在颈部、腿，手臂，躯干上部，生殖器区域不规则的，椭圆形的，有棱角形状的苔藓化斑块。
诊断是临床的；很少需要活检。
如果可以识别，则必须解决最初发痒的原因。
病人需要被告知反复搔抓/摩擦的恶性循环，避免反复这样做；局部皮质类固醇和抗组胺药有助于控制瘙痒。