慢性单纯性苔藓是由于反复反复抓挠或摩擦引起继发性皮肤增厚、皮革样变（苔藓样变），伴多形性的鳞屑剥脱。

慢性单纯性苔藓不是一个原发过程。在特定的皮肤区域感知到的瘙痒（有或没有潜在的病理学）会引发摩擦和机械创伤，导致继发性地衣化和进一步的瘙痒。

慢性单纯性苔癣常发生于焦虑症或非特异性精神紧张的患者。特应性或特应性皮炎患者特别容易发痒，因为他们容易发痒。

阴囊或外阴的慢性单纯性苔藓通常是由骶神经根感觉神经元病引发的瘙痒信号引起的。