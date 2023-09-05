花斑糠疹是由马拉色菌 Malassezia furfur引起的皮肤感染，临床表现为多发性无症状的鳞屑斑片，颜色多样，白色、褐色、棕色至粉红色。根据临床表现和皮肤刮屑氢氧化钾湿片检查进行诊断。治疗可使用外用或口服抗真菌药物。易复发。

Malassezia furfur 是一种既可以作为酵母也可以作为霉菌存在的真菌（双态真菌）。它通常为皮肤表面的正常菌群，而在某些人群中可引起花斑糠疹。主要感染健康人群。

花斑糠疹的危险因素包括湿热的环境以及使用糖皮质激素、妊娠、营养不良、糖尿病以及其他疾病导致的免疫抑制状态。

花斑糠疹的色素减退是由于糠秕马拉色菌 M. furfur . furfur产生壬二酸引起酪氨酸酶的抑制。

花斑癣的症状和体征 花斑糠疹通常无症状。典型皮损表现为躯干、颈部、腹部的多发褐色、棕色、鲑肉色、粉红色或白色的鳞屑性斑片，有时面部亦可累及。皮损可融合。在浅肤色人种中，因非褐色皮损可与晒黑后的皮肤形成对比，所以该病一般在夏天时较易诊断。花斑糠疹为良性，不具传染性。 花斑癣的表现 花斑癣 在这张照片中，花斑癣表现在躯干多发低色素鳞屑性斑片。 Image provided by Thomas Habif, MD. 花斑糠疹伴随棕色斑片 可见边界清楚的棕色斑片，伴发两处偶发的血管瘤。 © Springer Science+Business Media 花斑糠疹伴随颈部多发棕色斑片 © Springer Science+Business Media 背部有色素减退斑块的花斑癣 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 面部和颈部出现色素减退斑疹和斑块的花斑癣 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 花斑癣 在这张照片中，花斑癣表现在躯干多发低色素鳞屑性斑片。 Image provided by Thomas Habif, MD. 花斑糠疹伴随棕色斑片 可见边界清楚的棕色斑片，伴发两处偶发的血管瘤。 © Springer Science+Business Media 花斑糠疹伴随颈部多发棕色斑片 © Springer Science+Business Media 背部有色素减退斑块的花斑癣 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 面部和颈部出现色素减退斑疹和斑块的花斑癣 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

花斑癣的诊断 临床表现

KOH湿片检查

伍德灯检查 花斑糠疹可根据临床表现和细小鳞屑氢氧化钾湿片镜检找到菌丝和芽胞（“意大利面和肉球”）诊断。 还应考虑具有脱色斑的白癜风。 伍德灯检查显示金色至白色的荧光。

花斑癣的治疗 外用抗真菌药物

有时需口服抗真菌药物 （见表治疗浅部真菌感染的选择.) 花斑癣的治疗是任何局部抗真菌药物。例如，将2.5%的硫化硒洗发水涂抹在皮肤上(每天10分钟，持续1周或每周24小时，持续1个月);外用唑类药物(如酮康唑，每日2%，持续2周);并每日沐浴用2%硫硫酮锌皂或2%硫代硫酸钠/水杨酸洗发水涂抹于皮肤1 ~ 2周。 皮损面积广泛或经常复发的患者可氟康唑每周150mg口服，共2-4周。 由花斑癣引起的色素沉着在酵母清除后的几个月到几年内是可逆的。 因为致病菌是皮肤正常菌群，因此治疗后复发非常普遍。讲究卫生，定期使用吡硫酮锌皂，或每月一次局部抗真菌治疗可降低复发的可能性。