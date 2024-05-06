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环状肉芽肿是一种良性、慢性、特发性疾病，以播散性丘疹或结节在正常或轻度凹陷的皮肤周围形成环状为特点。临床进行诊断，有时需依赖活检。治疗采用局部或病灶内皮质类固醇、局部他克莫司、冷冻疗法和光疗。
环状肉芽肿的病因
环状肉芽肿病因不明，但提出的机制有细胞介导的免疫反应（IV型），免疫复合物型血管炎和组织单一核细胞异常。许多疾病、感染、药物和环境因素在环状肉芽肿患者中已有报道，但任何关联仍不清楚。好发于女性，约是男性的两倍。
环状肉芽肿的症状和体征
皮损可呈红色、棕黄色、蓝色或肤色；单发或多发，最多见于足背、小腿、手或手指。通常无症状，但偶有触痛。皮疹常扩展或融合成环形。每个环的中央皮肤可正常或轻度凹陷，有时呈苍白或浅褐色。在一些病例中，皮损呈全身泛发性。深色皮肤上的病变可能出现色素减退。
环状肉芽肿
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该图像显示了环状肉芽肿的典型皮肤病变。 病变表现为中央透明的环。
图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。
环状肉芽肿
图片
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
环状肉芽肿的诊断
临床评估
有时需肝活检
环状肉芽肿的诊断主要依据临床，但需通过皮肤活检确诊。
不像 体癣 （可能会出现中央正常的环形皮损），环状肉芽肿通常没有鳞屑，也不痒。
环状肉芽肿的治疗
对于局部病变，有时使用有效的局部或病灶内皮质类固醇、局部他克莫司、冷冻疗法和/或光疗
对于广泛的病变，有时使用羟氯喹、异维A酸、氨苯砜和/或环孢素
通常无需治疗；常可自行缓解但需要几年的时间。对于具有更广泛或更烦人的病变的患者，可能需要更快的解决。
对于局部病变，可使用高强度局部或病灶内皮质类固醇、局部他克莫司、冷冻疗法和各种形式的光疗。
对于广泛的病变，羟氯喹、异维甲酸、氨苯砜和环孢菌素可能会成功。
据报道，肿瘤坏死因子 (TNF)-alpha 抑制剂治疗可有效治疗环状肉芽肿，但也被报道为某些患者的潜在诱发因素。
关键点
临床诊断环状肉芽肿（例如，中央未受累的环形皮疹，无屑）。
如果症状令人烦恼，请考虑使用各种局部或全身药物、冷冻疗法或光疗。