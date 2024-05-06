对于局部病变，有时使用有效的局部或病灶内皮质类固醇、局部他克莫司、冷冻疗法和/或光疗

对于广泛的病变，有时使用羟氯喹、异维A酸、氨苯砜和/或环孢素

通常无需治疗；常可自行缓解但需要几年的时间。对于具有更广泛或更烦人的病变的患者，可能需要更快的解决。

对于局部病变，可使用高强度局部或病灶内皮质类固醇、局部他克莫司、冷冻疗法和各种形式的光疗。

对于广泛的病变，羟氯喹、异维甲酸、氨苯砜和环孢菌素可能会成功。

据报道，肿瘤坏死因子 (TNF)-alpha 抑制剂治疗可有效治疗环状肉芽肿，但也被报道为某些患者的潜在诱发因素。