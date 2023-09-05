体癣为面部、躯干及四肢的皮肤癣菌感染。诊断根据临床表现和皮肤刮屑KOH湿片直接镜检结果。 治疗包括局部或口服抗真菌药。

体癣是一种皮肤癣菌病，表现为粉红色至红色的环形斑片（O形）向周围扩张、中央消退倾向的有隆起边缘的斑片及斑块。炎症后色素沉着会使深色皮肤的中心看起来不太清晰。

罕见表现为钱币状（环形至圆形）鳞屑性斑片，并伴有小丘疹或脓疱，无中央消退。

常见的致病菌为须癣毛癣菌 Trichophyton mentagrophytes，红色毛癣菌T. rubrum, 和犬小孢子菌Microsporum canis。

体癣的表现 体癣皮损伴有中央色素沉着 边缘隆起、脱屑，并有明显的小脓疱。 © Springer Science+Business Media 体癣伴有中央消退 这两种皮损均为体癣表现。右边的病变显示了典型的外围脱屑及中央皮损轻度消退。 © Springer Science+Business Media 体癣伴有大范围中央消退 © Springer Science+Business Media 臀部体癣 这张照片显示了体癣特有的界限清楚的鳞状红斑斑块。炎症后色素沉着过度使中心看起来不如浅色皮肤清晰。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 体癣皮损伴有中央色素沉着 边缘隆起、脱屑，并有明显的小脓疱。 © Springer Science+Business Media 体癣伴有中央消退 这两种皮损均为体癣表现。右边的病变显示了典型的外围脱屑及中央皮损轻度消退。 © Springer Science+Business Media 体癣伴有大范围中央消退 © Springer Science+Business Media 臀部体癣 这张照片显示了体癣特有的界限清楚的鳞状红斑斑块。炎症后色素沉着过度使中心看起来不如浅色皮肤清晰。 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

体癣的诊断 临床评估

氢氧化钾湿片 体股癣的诊断依据临床表现和氢氧化钾湿润的皮肤刮伤。 需与头癣鉴别的包括 玫瑰糠疹

药疹

钱币状皮炎

多形性红斑

花斑糠疹

红癣

银屑病

二期梅毒

体癣的治疗 局部外用或口服抗真菌药物 （见表 治疗浅部真菌感染的选择.) 轻度至中度的病变的治疗包括咪唑类、环吡酮类萘替芬、或特比萘芬乳剂、霜剂或凝胶。药物应每日两次外用，持续直至皮损消退后至少7-10天，一般约2-3周。 广泛及持续的皮损好发于红色毛癣菌T. rubrum感染以及伴有全身性疾病的虚弱患者。对于此类病例，最有效的疗法是口服伊曲康唑200mg，每日1次，或特比萘芬250mg，每日1次，2-3周。