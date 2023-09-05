体癣为面部、躯干及四肢的皮肤癣菌感染。诊断根据临床表现和皮肤刮屑KOH湿片直接镜检结果。 治疗包括局部或口服抗真菌药。
体癣是一种皮肤癣菌病，表现为粉红色至红色的环形斑片（O形）向周围扩张、中央消退倾向的有隆起边缘的斑片及斑块。炎症后色素沉着会使深色皮肤的中心看起来不太清晰。
罕见表现为钱币状（环形至圆形）鳞屑性斑片，并伴有小丘疹或脓疱，无中央消退。
常见的致病菌为须癣毛癣菌 Trichophyton mentagrophytes，红色毛癣菌T. rubrum, 和犬小孢子菌Microsporum canis。
边缘隆起、脱屑，并有明显的小脓疱。
© Springer Science+Business Media
这两种皮损均为体癣表现。右边的病变显示了典型的外围脱屑及中央皮损轻度消退。
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这张照片显示了体癣特有的界限清楚的鳞状红斑斑块。炎症后色素沉着过度使中心看起来不如浅色皮肤清晰。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
边缘隆起、脱屑，并有明显的小脓疱。
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这两种皮损均为体癣表现。右边的病变显示了典型的外围脱屑及中央皮损轻度消退。
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这张照片显示了体癣特有的界限清楚的鳞状红斑斑块。炎症后色素沉着过度使中心看起来不如浅色皮肤清晰。
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体癣的诊断
体癣的治疗
局部外用或口服抗真菌药物
（见表 治疗浅部真菌感染的选择.)
轻度至中度的病变的治疗包括咪唑类、环吡酮类萘替芬、或特比萘芬乳剂、霜剂或凝胶。药物应每日两次外用，持续直至皮损消退后至少7-10天，一般约2-3周。
广泛及持续的皮损好发于红色毛癣菌T. rubrum感染以及伴有全身性疾病的虚弱患者。对于此类病例，最有效的疗法是口服伊曲康唑200mg，每日1次，或特比萘芬250mg，每日1次，2-3周。
关键点
体癣典型表现为粉红色至红色的环形斑片（O形）向周围扩张、中央消退倾向的有隆起边缘的斑片及斑块。
根据外观和氢氧化钾湿片进行诊断。
如果是轻度至中度，使用咪唑、环吡酮、萘替芬或特比萘芬乳膏、乳液或凝胶治疗，每天 2 次，持续至少 7 至 10 天，直至病变消失。