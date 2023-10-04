世界各地都发生臭虫侵扰。最常见的感染人类的臭虫是 温带臭虫温带臭虫Cimex lectularis（在温带气候）和热带臭虫热带臭虫 C. hemipterus（主要分布在热带气候条件下）。

臭虫躲在裂缝和床垫的缝隙以及一些其他结构中（如床架、垫子和墙壁；在生活条件较差的地区，还可以位于泥屋和茅草屋顶）。它们成倍增长；一些臭虫在 2 到 3 个月内繁殖到数千。它们被人的体温和二氧化碳吸引，慢慢移动。

臭虫通常在夜间叮咬裸露的皮肤。一个反馈在5至10分钟内完成。已知臭虫不会将感染传染给人类(1)。