臭虫叮咬通常是无痛的，但是在一些比较敏感的患者，会出现瘙痒等一系列的反应。诊断依据临床。治疗是对咬伤和化学和物理根除臭虫的对症治疗。
臭虫的病因
世界各地都发生臭虫侵扰。最常见的感染人类的臭虫是 温带臭虫温带臭虫Cimex lectularis（在温带气候）和热带臭虫热带臭虫 C. hemipterus（主要分布在热带气候条件下）。
臭虫躲在裂缝和床垫的缝隙以及一些其他结构中（如床架、垫子和墙壁；在生活条件较差的地区，还可以位于泥屋和茅草屋顶）。它们成倍增长；一些臭虫在 2 到 3 个月内繁殖到数千。它们被人的体温和二氧化碳吸引，慢慢移动。
臭虫通常在夜间叮咬裸露的皮肤。一个反馈在5至10分钟内完成。已知臭虫不会将感染传染给人类(1)。
病因参考文献
1.Goddard J, deShazo R: Bed bugs (Cimex lectularius) and clinical consequences of their bites.JAMA 301(13):1358-1366, 2009.doi: 10.1001/jama.2009.40
臭虫的症状和体征
皮损多数分布于曝光部位。他们通常在被咬伤后的早晨和10天之内发病。皮损可以出现在以下任何情况：
只有一个中央小凹
紫癜性斑点
红斑，丘疹，或风团，经常瘙痒，并且均都带有一个中心出血点。
大疱
病变可以形成线状分布，或者成簇出现 (1)。老年人出现的症状通常要少于年轻人。病变通常在1周后缓解。二次感染可能发生
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患者可能担心消除臭虫感染的困难和费用，以及可能由于感染臭虫引起的社会歧视。他们可能为了避免蔓延感染而隔离自己。
症状和体征
1.Thomas I, Kihiczak GG, Schwartz RA: Bedbug bites: A review.Int J Dermatol 43(6):430-433, 2004.doi: 10.1111/j.1365-4632.2004.02115.x
臭虫的诊断
临床评估
根据病变外观进行诊断可能是比较困难的，因为病变的外观通常是非特异性的。 然而，大多数臭虫比其他咬伤（如跳蚤叮咬）的伤口更大，更水肿。
Image courtesy of CDC/DPDx.
Image courtesy of CDC/Harvard University, Dr. Gary Alpert, Urban Pests–Integrated Pest Management (IPM); Dr. Harold Harlan; and Richard Pollack via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
臭虫的鉴定可以帮助明确诊断。臭虫的身体是平的，椭圆形的并且是红褐色的。吸血后，臭虫的身体不如之前扁平，并且变得更红。成年温带臭虫 C. lectularis约5至7毫米的长度，热带臭虫C. hemipterus要稍长一些。臭虫的粪便或血液可能会在床单或墙纸背后显现出。
臭虫的治疗
对症治疗
消灭和预防感染
臭虫叮咬要根据需要进行对症治疗（例如，用外用皮质类固醇和/或全身过敏）。
根除臭虫很难，并且与检测密切相关。根除通常需要多管齐下的方法，包括准确的检测和监测技术、非化学方式和化学制剂。非化学方法控制选项包括暴露在极端温度、排除和物理去除（1）。
物理清除包括用真空吸尘器清扫受影响的区域，清洗可疑物品，然后在烘干机的最热设置上烘干。此外，整个房间都应该经过专业处理，如果可能的话，要通过加热使温度≥50°C（122°F）或使用多种杀虫剂。杀虫剂的使用受到限制主要是因为耐药性的问题。在 -20° C (-4° F) 条件下冷冻至少 2 小时可杀死受感染物品上的臭虫和虫卵；然而，在大多数家庭厨房冰柜中放置通常是不够的 (2)。
治疗参考文献
1.Doggett SL, Lee CY: Historical and contemporary control options against bed bugs, Cimex spp.Annu Rev Entomol 68:169-190, 2023.doi: 10.1146/annurev-ento-120220-015010
2.Parola P, Izri A: Bedbugs.N Engl J Med 382(23):2230–2237, 2020.doi: 10.1056/NEJMcp1905840
预防臭虫
预防方法包括使用建议家具（例如金属床）。通过密封裂缝和缝隙可以减少臭虫的藏匿。新的睡眠区域（例如酒店房间）应在使用前进行检查，特别注意床垫和床上用品（1）。
预防参考文献
1.Doggett SL, Miller DM, Lee C-Y (eds): Advances in the Biology and Management of Modern Bed Bugs. John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ, 2018.
关键点
如果初始无症状的病灶在裸露的皮肤呈线性成簇分布，就要考虑臭虫的叮咬。
寻找感染证据可以帮助明确诊断。
建议专业协助，以帮助根除臭虫。
采用多管齐下的方法进行根除，包括预防、检测和监测、非化学方式（例如热或冷）以及化学制剂。