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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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臭汗症

作者：Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

臭汗症是汗腺的分泌物、细胞残骸被细菌或酵母菌分解后，产生的过度的或异常的体味。

（参见汗腺疾病概述

顶泌汗腺分泌物富含脂质，无菌、无臭，但被细菌分解后在体表形成挥发性酸会产生臭味。

外分泌腺汗液 普遍没有恶臭是因为其几乎100％为水分。

外分泌腺臭汗症 可在细菌降解已被外分泌腺汗液软化的角蛋白时产生。 食物（如咖喱，大蒜，洋葱，酒精）和药物（如青霉素）的摄入也可导致其产生。

研究表明，臭汗症与耳垢湿度或粘性之间存在很强的相关性（与ABCC11 基因的单核苷酸多态性有关)(1)。

参考文献

  1. 1.Nakano M, Miwa N, Hirano A, et al: A strong association of axillary osmidrosis with the wet earwax type determined by genotyping of the ABCC11 gene.BMC Genetics 10:42, 2009.doi: 10.1186/1471-2156-10-42

狐臭的治疗

  • 控制体味和减少出汗的各种方法

对一部分患者而言，有时需连续数天使用抗菌肥皂清洗，同时可能还需加用含克林霉素或红霉素的抗生素霜协助治疗。刮除腋毛可能也有助于控制体味。关于这些治疗的疗效的数据很少（1）。

人们还可以及时脱掉汗湿的衣服并使用除臭剂或止汗剂。除臭剂掩盖气味，而止汗剂减少汗水的产生。

结果会因肉毒杆菌毒素、微波设备、激光和手术等其他治疗方式的不同而有所差异；治疗的选择取决于患者的偏好、对副作用的耐受性和/或是否需要重复治疗。

治疗参考文献

  1. 1.Malik AS, Porter CL, Feldman SR: Bromhidrosis treatment modalities: A literature review.J Am Acad Dermatol 89(1):81-89, 2023.doi: 10.1016/j.jaad.2021.01.030

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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