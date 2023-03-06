喉炎是指喉部炎症，常由病毒或用声过度所致。结果为嗓音急性改变、音量降低和声嘶。诊断根据临床表现。诊断根据临床表现。症状持续>3周者，需进行喉镜检查。病毒性喉炎具有自限性。其他感染性或刺激性原因需要特殊治疗。

急性喉炎的最常见原因是

病毒性上呼吸道感染

支气管炎、肺炎、流感、百日咳、麻疹和白喉同样可出现咳嗽引起的喉炎。 用声过度（尤其是大声说话或唱歌），过敏反应，胃食管反流，贪食症或吸入刺激性物质（如香烟烟雾或某些雾化药物）可能会引起急性或慢性喉炎。更罕见的是，药物可引起潜在危及生命的喉部水肿，例如血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂引起的气道血管性水肿。 细菌性喉炎非常罕见。吸烟和接触其他加热烟雾会导致nian膜下水肿，即声带水样肿胀。

（参见喉部疾病概述。）

喉炎的症状和体征 喉炎最突出的症状 声音的持续变化 音量可能会降低；一些患者有失音（不能发声）。可出现声嘶、瘙痒感、粗糙感和不断清嗓。症状随着炎症的轻重而不同。 更严重的感染可出现发热、乏力、吞咽困难和咽喉疼痛。喉部水肿，尽管罕见，可导致呼吸困难。 喉炎 图片 CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

喉炎的诊断 临床评估

直接或间接喉镜检查 喉炎根据临床症状进行诊断。 对于症状持续 >3周者，推荐进行间接或直接软管喉镜检查，以发现轻度至重度的黏膜充血、水肿。有反流症状的患者，喉黏膜内侧水肿，杓状软骨发红。慢性刺激时，会出现白斑。 喉炎（慢性影响） 图片 CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 若存在假膜，应怀疑白喉。