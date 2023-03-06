看法 进行患者培训
喉炎是指喉部炎症，常由病毒或用声过度所致。结果为嗓音急性改变、音量降低和声嘶。诊断根据临床表现。诊断根据临床表现。症状持续>3周者，需进行喉镜检查。病毒性喉炎具有自限性。其他感染性或刺激性原因需要特殊治疗。
急性喉炎的最常见原因是
病毒性上呼吸道感染
支气管炎、肺炎、流感、百日咳、麻疹和白喉同样可出现咳嗽引起的喉炎。 用声过度（尤其是大声说话或唱歌），过敏反应，胃食管反流，贪食症或吸入刺激性物质（如香烟烟雾或某些雾化药物）可能会引起急性或慢性喉炎。更罕见的是，药物可引起潜在危及生命的喉部水肿，例如血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂引起的气道血管性水肿。 细菌性喉炎非常罕见。吸烟和接触其他加热烟雾会导致nian膜下水肿，即声带水样肿胀。
（参见喉部疾病概述。）
喉炎的症状和体征
喉炎最突出的症状
声音的持续变化
音量可能会降低；一些患者有失音（不能发声）。可出现声嘶、瘙痒感、粗糙感和不断清嗓。症状随着炎症的轻重而不同。
更严重的感染可出现发热、乏力、吞咽困难和咽喉疼痛。喉部水肿，尽管罕见，可导致呼吸困难。
喉炎
图片
CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
喉炎的诊断
临床评估
直接或间接喉镜检查
喉炎根据临床症状进行诊断。
对于症状持续 >3周者，推荐进行间接或直接软管喉镜检查，以发现轻度至重度的黏膜充血、水肿。有反流症状的患者，喉黏膜内侧水肿，杓状软骨发红。慢性刺激时，会出现白斑。
喉炎（慢性影响）
图片
CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
若存在假膜，应怀疑白喉。
治疗喉炎
对症治疗（例如，镇咳剂、声带休息、水合作用、雾化吸入）
病毒性喉炎尚无特殊治疗。
镇咳剂、声带休息、水合作用和雾化吸入可缓解症状，并促进急性喉炎好转。停止吸烟和治疗急性或慢性支气管炎可减轻喉炎。
根据病因，控制胃食管反流、贪食或药物引起的喉炎有助治疗。