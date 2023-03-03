（参见 如何插入鼻胃管.)

鼻胃管或小肠置管置入用于胃肠减压。 用于治疗胃张力缺乏、肠梗阻；去除服用毒物、和（或）予解毒剂（如活性炭）；采集胃液送检（胃液量、酸度、血液）；给予营养。

鼻胃管禁忌症包括

鼻咽部或食管梗阻

严重颌面创伤

无法纠正的凝血功能异常

食管静脉曲张曾被视为禁忌症，但缺乏不良反应的证据。

有几种类型的管可路用。 Levin或Salem贮槽管用于胃肠减压或胃内容物分析，很少用于短期喂养。不同长度、厚度的小肠管可用于长期肠道内营养。

置管时，患者取端坐位，无法坐立者取左侧卧位。鼻腔及咽部喷洒局部麻醉剂，有助减少不适感。患者头稍弯曲，将已润滑过导管由鼻孔插入，朝后方循鼻咽往下推进。当其顶端达咽后壁时，嘱患者用吸管吸水吞咽。剧烈咳嗽，且呼吸时有气体从管中逸出，提示导管误入气管。若有胃液被吸出，证实胃管在位。可注入20～30 mL空气，于左肋下区域听诊气过水声，确定大导管的位置。

如何插入鼻胃管 视频

更小、弯曲度更高的肠喂养管，需用硬制导丝或导丝引导。此类喂养管需在透视或内镜辅助下通过幽门。

插管的并发症罕见，包括鼻咽部创伤伴或不伴出血、鼻窦炎和喉咙痛，误吸入肺、食管损伤、胃出血或穿孔，及颅内或纵隔穿透伤（非常罕见）。