放置在胃中的鼻胃管允许进入胃内部。有时，管子会进入小肠以进行肠内喂养。
鼻胃管插入的适应症
为胃和胃肠 (GI) 道减压（即缓解因梗阻、肠梗阻或乏力引起的腹胀）
排空胃，例如，在插管以防止误吸或胃肠道出血以清除血液和凝块的患者中
获取胃内容物样本以评估出血、容积或酸含量
去除摄入的毒素（罕见）
给予解毒剂，如活性炭
给予口服不透射线造影剂
使用细长的柔性肠饲管将营养物质输送到胃或直接输送到小肠
鼻胃管插管禁忌症
绝对禁忌证
严重颌面创伤
鼻咽部或食管梗阻
食管异常，例如最近摄入腐蚀性物质、憩室或狭窄，由于食管穿孔风险高
相对禁忌证
无法纠正的凝血功能异常
最近的食管干预，例如食管束缚（在尝试放置之前与患者的 GI 保健医生讨论）
鼻胃管插入的并发症
伴有或不伴有出血的鼻咽外伤
鼻窦炎和喉咙痛
肺吸入
外伤性食管或胃出血或穿孔
颅内或纵隔穿透（非常罕见）
鼻胃管插入设备
防护服、手套和面罩
用于减压的鼻胃管，例如 Levin 管（单腔）或 Salem 水槽管（双腔，第二个腔与空气xiang'tong）
如果计划进行小肠喂养，可使用细长的肠饲管（鼻肠管）进行长期肠内饲喂（与硬化线或管心针一起使用）
局部麻醉喷雾剂，如苯佐卡因或利多卡因
血管收缩剂喷雾剂，如去氧肾上腺素或羟甲唑啉
一杯水和xi'guan
60 毫升导管尖端注射器
润滑剂
呕吐盆
毛巾或蓝垫
听筒
胶带和安息香
吸力（壁式或移动设备）
鼻胃管插管的其他注意事项
当放置更小、更灵活的肠饲管时，使用金属丝或管心针来加固管子。 此类喂养管需在透视或内镜辅助下通过幽门。
鼻胃管插入的定位
患者以嗅觉姿势坐直，颈部略微弯曲。
如果不能坐直，患者采用左侧卧位。
如果患者通过保护气道的气管插管进行通气，可以放置鼻胃管，患者直立放置，或者如果有必要仰卧。
鼻胃管插入的相关解剖学
鼻甲可以阻塞鼻道。 下鼻甲下方通常有足够的空间通过鼻胃管。
鼻胃管插入的分步描述
穿上长袍、手套和面罩。
检查每个鼻孔是否通畅，将一个鼻孔关闭并让患者通过另一个鼻孔呼吸。询问患者哪个提供更好的气流。
查看鼻子内部是否有任何明显的障碍物。
将毛巾或蓝色垫子放在患者的胸部以保持其清洁。
选择插管一侧，并在插管前至少 5 分钟在此鼻孔和咽部喷洒局部麻醉剂。如果时间允许，通过雾化器给予 4 mL 10% 利多卡因或将 5 mL 2% 利多卡因凝胶插入鼻孔。
如有可能，在鼻孔喷洒血管收缩剂，如苯肾上腺素或羟甲唑啉，试图到达整个鼻孔表面，包括上侧和后侧；但是，这一步可以省略。
估计合适的插入深度——大约到耳垂或下颌角的距离，然后到剑突的距离，再加上 6 英寸；注意管子上的哪些黑色标记对应于这个距离。
润滑鼻胃管的末端。
将管子的尖端轻轻插入鼻子并沿鼻腔底部滑动。然后向下瞄准以保持在鼻甲下方。
当管子穿过后鼻咽部时，预计会感觉到轻微的阻力。
要求患者通过吸管啜饮水，并在吞咽期间推进管子。患者将吞下管子，促进进入食道。在吞咽过程中，使用管子上的黑色标记作为指导，继续将管子推进到预定深度。
通过要求患者说话来评估正确的导管放置。如果患者无法说话、声音嘶哑、剧烈呕吐或呼吸窘迫，则导管可能在气管中，应立即取出。
注入 20 到 30 毫升的空气，并在左肋下区域下用听诊器听。 一股气流的声音有助于确认管子在胃中的位置。
吸出胃内容物以进一步确认在胃中的位置（有时即使将管正确放置在胃中，也无法吸出胃内容物）。
有时需要进行胸部 X 光检查以确认管子在胃中的位置。如果该管将用于注入任何物质，例如不透射线的造影剂或液体喂养，强烈建议进行胸部 X 光检查。
将管子固定在患者的鼻子上。如果可能，将安息香涂抹在皮肤上。使用 4 到 5 英寸的胶带垂直撕开一半长度，然后将宽的一半粘在患者的鼻子上。然后将胶带的尾部以相反的方向缠绕在管子周围。
将鼻胃管连接到吸力并设置为低吸力（如果可能，间歇吸力）。
鼻胃管插入术后护理
每天至少 2 至 3 次用 20 至 30 毫升自来水冲洗小管，例如肠饲管。
对于接受管饲的患者，将床头抬高至至少 30° 以帮助防止误吸。
鼻胃管插管的警示和常见错误
吸入风险增加的患者，例如精神状态改变的患者，应在放置鼻胃管之前用气管插管保护其气道，并在袖带充气。
一个常见的错误是将管子向上插入，它的通道可能会被中鼻甲阻塞。这会伤害鼻甲并导致出血。
颌面外伤会破坏筛板。这种创伤增加了放置不当的鼻胃管刺穿筛板并对大脑造成严重损伤的风险。
放置肠道饲管时，切勿让金属丝或管心针伸出饲管末端，因为这些坚硬的小直径金属丝会损伤食道壁或胃肠道的其他部分。
一个常见的错误是未能最佳地麻醉鼻咽通道。
使用抽吸时，使用低位间歇抽吸，防止连续抽吸某一部位，导致破溃出血。
鼻胃管插入的技巧和窍门
插入鼻胃管时，将另一只手放在患者的头部后面以防止他或她向后拉可能会有所帮助。
要求患者在将鼻胃管通过咽部进入食道和通过食道进入胃部时喝一口水，可以大大提高成功的机会并减少呕吐。这种技术允许患者吞下管子。
有时，让患者在啜饮水的同时将下巴向胸部收起（下巴收起）可以帮助促进管从口咽部进入胃部。