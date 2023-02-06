穿上长袍、手套和面罩。

检查每个鼻孔是否通畅，将一个鼻孔关闭并让患者通过另一个鼻孔呼吸。询问患者哪个提供更好的气流。

查看鼻子内部是否有任何明显的障碍物。

将毛巾或蓝色垫子放在患者的胸部以保持其清洁。

选择插管一侧，并在插管前至少 5 分钟在此鼻孔和咽部喷洒局部麻醉剂。如果时间允许，通过雾化器给予 4 mL 10% 利多卡因或将 5 mL 2% 利多卡因凝胶插入鼻孔。

如有可能，在鼻孔喷洒血管收缩剂，如苯肾上腺素或羟甲唑啉，试图到达整个鼻孔表面，包括上侧和后侧；但是，这一步可以省略。

估计合适的插入深度——大约到耳垂或下颌角的距离，然后到剑突的距离，再加上 6 英寸；注意管子上的哪些黑色标记对应于这个距离。

润滑鼻胃管的末端。

将管子的尖端轻轻插入鼻子并沿鼻腔底部滑动。然后向下瞄准以保持在鼻甲下方。

当管子穿过后鼻咽部时，预计会感觉到轻微的阻力。

要求患者通过吸管啜饮水，并在吞咽期间推进管子。患者将吞下管子，促进进入食道。在吞咽过程中，使用管子上的黑色标记作为指导，继续将管子推进到预定深度。

通过要求患者说话来评估正确的导管放置。如果患者无法说话、声音嘶哑、剧烈呕吐或呼吸窘迫，则导管可能在气管中，应立即取出。

注入 20 到 30 毫升的空气，并在左肋下区域下用听诊器听。 一股气流的声音有助于确认管子在胃中的位置。

吸出胃内容物以进一步确认在胃中的位置（有时即使将管正确放置在胃中，也无法吸出胃内容物）。

有时需要进行胸部 X 光检查以确认管子在胃中的位置。如果该管将用于注入任何物质，例如不透射线的造影剂或液体喂养，强烈建议进行胸部 X 光检查。

将管子固定在患者的鼻子上。如果可能，将安息香涂抹在皮肤上。使用 4 到 5 英寸的胶带垂直撕开一半长度，然后将宽的一半粘在患者的鼻子上。然后将胶带的尾部以相反的方向缠绕在管子周围。