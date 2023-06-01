葡萄球菌食物中毒的症状在摄入受污染的食物后迅速开始，因为它们是由食物中存在的预先形成的肠毒素引起的。症状通常在食用受污染的食物后 30 分钟至 8 小时开始。伴有腹部绞痛的恶心和呕吐是最常见的。通常会出现腹泻。症状通常在1天内消退。

类似的表现可以见于 Bacillus cereus 感染，通常在食用重新加热的食物或炒饭后。