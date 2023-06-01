看法 进行患者培训
葡萄球菌食物中毒是由于一种预先形成的毒素 Staphylococcus aureus 污染食物的细菌。伴有腹部绞痛的恶心和呕吐的症状通常会迅速发作，通常在摄入后数小时内。诊断是基于临床的。治疗以液体支持为主。
S. aureus 通常存在于皮肤上，如果食品操作人员在接触食品前没有正确清洗，它可能会进入食品。如果随后将食物置于室温下，细菌会繁殖并产生毒素。被 Staphylococcus 毒素污染的食物可能不会闻起来很糟糕或看起来已经变质了。
（参见 肠胃炎概述.)
葡萄球菌性食物中毒的症状和体征
葡萄球菌食物中毒的症状在摄入受污染的食物后迅速开始，因为它们是由食物中存在的预先形成的肠毒素引起的。症状通常在食用受污染的食物后 30 分钟至 8 小时开始。伴有腹部绞痛的恶心和呕吐是最常见的。通常会出现腹泻。症状通常在1天内消退。
类似的表现可以见于 Bacillus cereus 感染，通常在食用重新加热的食物或炒饭后。
葡萄球菌性食物中毒的诊断
临床评估
临床诊断几乎总是基于食用可能受污染的食物（例如餐厅用餐）后不久出现的典型症状。
葡萄球菌性食物中毒的治疗
口服或静脉输液
有时止吐药
支持性护理，包括补液和电解质补液，是治疗的主要手段，也是大多数成年人所需要的。未指明抗生素。
口服葡萄糖电解质溶液、肉汤或清汤，可预防脱水或治疗轻度脱水。严重脱水时应给予等渗静脉输液，如乳酸林格氏液和生理盐水。
使用止吐药（例如丙氯拉嗪或昂丹司琼）进行治疗可能会有所帮助，尤其是对于因恶心和呕吐而不能耐受充分口服补液的患者。