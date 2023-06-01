常见的细菌有

细菌性胃肠炎比病毒性胃肠炎少见。细菌性胃肠炎有多种发病机制。

肠毒素由部分菌种（如，霍乱弧菌,产毒素性大肠杆菌大肠杆菌）产生，它们黏附而不侵入肠黏膜。肠毒素破坏肠道吸收功能，通过刺激腺苷环化酶致水、电解质分泌，导致水样泻。难辨 梭状芽胞杆菌也会产生类似的毒素。

受污染的食物中摄入的外毒素 是由某些细菌产生（例如金黄色葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌、产气荚膜梭菌)。无细菌感染时，外毒素也可以导致胃肠炎。这些毒素通常会在摄入污染食物12小时内，引起恶心、呕吐、腹泻等症状。症状在36小时内缓解。

其他粘膜侵袭性细菌（如志贺氏菌,沙门氏菌,弯曲杆菌, 难辨梭状芽孢杆菌，部分 大肠杆菌 亚型）侵入小肠或结肠黏膜，引起溃疡、出血、富含蛋白的液体渗出，电解质以及水的分泌。不管病原微生物是否产生肠毒素，都可能出现这样的侵袭过程及其后果。由此产生的腹泻证明了这种侵袭和炎症，显微镜下可见白细胞和红细胞，有时还有肉眼可见的血液。

在美国沙门氏菌和弯曲杆菌是引起腹泻的常见细菌。这两种感染都常来自于未煮熟肉类，未经高温消毒的牛奶也是一种可能的来源。Campylobacter弯曲杆菌偶尔可通过腹泻的狗或猫进行传播。Salmonella食用欠熟的鸡蛋或接触爬行动物可感染沙门氏菌。

志贺氏菌在美国也是引起腹泻的常见细菌，通常是人际传播，但也可爆发食源性疫情。痢疾志贺氏菌 1型，在美国很少见（1）产生志贺毒素，可导致 溶血尿毒症综合征。

大肠杆菌肠胃炎 可由多种不同亚型的细菌引起。不同亚型感染的流行病学特点及临床表现也不同。

过去， 难辨梭状芽胞杆菌感染几乎仅见于接受抗生素治疗的住院患者。 20世纪末，随着美国高毒性NAP1菌株出现，有多例社区感染病例报道。C. difficile 现在可能是美国最常见的引起腹泻的细菌(2)。

经验与提示

其他几种细菌会引起肠胃炎，但大多数在美国并不常见。小肠结肠炎耶尔森菌 可引起胃肠炎或类似阑尾炎的综合征，因为患者可能会在右下腹疼痛。可通过未煮熟猪肉、未消毒牛奶或者污染水源传播。食用未煮熟海鲜后可感染弧菌 属（如，副溶血性弧菌），进而引起腹泻。 霍乱弧菌 在人们无法获得清洁饮用水和对人类排泄物进行卫生处理的地区，有时会导致严重的脱水性腹泻，这在自然灾害后或难民营中尤其令人担忧。 李斯特菌 很少会导致食源性胃肠炎，但更易导致孕妇，新生儿（见 新生儿李斯特菌病）或老年人的血流感染或脑膜炎。Aeromonas产气单胞菌属感染可由在污染水源中游泳、饮用污染淡水或咸水所致。类志贺邻单胞菌生吃贝类或者至发展中国家炎热地区旅行，可能感染类志贺邻单胞菌，导致腹泻。