肛门镜检查包括将肛门镜插入肛门并检查肛管。
(参见肛门镜及乙状结肠镜。)
肛门镜检查的适应症
评估肛门直肠症状，如肛门疼痛、分泌物、突起或瘙痒
评估鲜红色的出血并对某些类型的痔疮提供治疗
评估任何疑似肛管疾病
肛门镜检查的禁忌症
绝对禁忌证
休克
急性心肌梗死
腹膜炎
急性肠穿孔
暴发性结肠炎
由于手术或先天性疾病而没有肛门
相对禁忌证
心律失常或近期心肌缺血（如果手术不能推迟，患者将需要心脏监测）
最近的肛门手术
肛门狭窄
患者欠合作
严重的肛门疼痛（手术需要在麻醉下进行）
疑似直肠周围脓肿（根据症状）
肛门镜检查的并发症
并发症很少见，但可能会发生以下情况：
肛周磨损或轻度撕裂
轻微出血
肛门镜检查设备
手套
7 厘米成人（通常直径 19 毫米）肛门镜（有槽或无槽）；较小的尺寸（直径 8 至 14 毫米），适用于儿童或有疼痛或肛门狭窄的人
光源（有时内置于一次性肛门镜中）
润滑凝胶（如果患者有严重的肛门疼痛，则使用局部麻醉凝胶）
棉签
粪便潜血试验（如果需要）
培养管和拭子（如果需要）
活检钳（如果需要）
无槽肛门镜用于 360° 可视化，而有槽肛门镜一次仅用于一个部分的可视化。开槽肛门镜不应旋转；更利于痔疮的可视化和治疗。
肛门镜检的其他注意事项
肛门镜检查不需要肠道准备。
美国心脏协会不再建议对常规胃肠道内窥镜检查的患者进行心内膜炎预防。
肛门镜定位
将患者置于左侧卧位，膝盖向胸部弯曲。
如有需要，亦可采用其他体位，如取石体位。
肛门镜相关解剖
肛管长约 3 至 5 厘米，连接远端直肠与外部。
肛管的下部，齿状线以下，衬有复层鳞状上皮。 这种上皮由躯体神经纤维密集支配，非常敏感。
肛门镜检查的逐步描述
将臀部cheng开并目视检查外部区域。
插入润滑的戴手套的手指进行常规直肠指检（如果患者有严重的肛门疼痛并且没有过敏，则使用局部麻醉凝胶）。
如果使用局部麻醉凝胶，请等待 1 到 2 分钟以使麻醉剂有时间生效。
如果没有肉眼可见的血液，如果有指示，测试任何粪便中的粪便潜血，并更换这只手上的手套。
润滑肛门镜和中央导向塞。
慢慢插入肛门镜，将中央导向塞固定到位。
肛门镜完全插入后，取下中央引导塞（保持塞子可用，因为可能会再次需要它）。
如果使用无槽肛门镜，在取出时缓慢旋转它，并检查整个粘膜是否有肿块、病变、痔疮或裂隙。任何粪便或血液都可以用棉签去除以帮助观察。
培养任何异常分泌物。
如果有指示，活检任何可疑肿块，但仅限于齿状线以上。
如果需要，可以在办公室进行痔疮治疗。
肛门镜术后护理
虽然不需要特别的术后护理，但告诉患者如果手术后有明显的出血或疼痛，请立即联系他们的医生。
肛门镜检查的警示和常见错误
不要对痔疮或任何血管组织进行活检。
不要旋转开槽肛门镜，因为这样做会夹伤组织。
当肛门镜在患者体内时，不要重新插入导向塞，因为这样做会挤压或撕裂组织。完全取出肛门镜，重新插入导向塞，然后重新插入肛门镜。
肛门镜检查的技巧和窍门
检查肛周外区域可能足以诊断严重肛门疼痛的原因，如肛裂、血栓形成的外痔或一些脓肿；在这些情况下，可能不需要肛门指检和肛门镜检查。
如果怀疑脱垂，Valsalva 动作可能会显示脱垂的痔疮或粘膜。
在插入手指进行肛门指检或肛门镜时要求患者裸露可能会使插入更容易。
将一根手指（通常是拇指）按在导向塞上，以防止它在插入过程中掉落，直到您准备好将其取下。