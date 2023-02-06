将臀部cheng开并目视检查外部区域。

插入润滑的戴手套的手指进行常规直肠指检（如果患者有严重的肛门疼痛并且没有过敏，则使用局部麻醉凝胶）。

如果使用局部麻醉凝胶，请等待 1 到 2 分钟以使麻醉剂有时间生效。

如果没有肉眼可见的血液，如果有指示，测试任何粪便中的粪便潜血，并更换这只手上的手套。

润滑肛门镜和中央导向塞。

慢慢插入肛门镜，将中央导向塞固定到位。

肛门镜完全插入后，取下中央引导塞（保持塞子可用，因为可能会再次需要它）。

如果使用无槽肛门镜，在取出时缓慢旋转它，并检查整个粘膜是否有肿块、病变、痔疮或裂隙。任何粪便或血液都可以用棉签去除以帮助观察。

培养任何异常分泌物。

如果有指示，活检任何可疑肿块，但仅限于齿状线以上。