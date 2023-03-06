Whipple病是一种由惠普尔养障体引起的罕见的全身性疾病。主要症状是关节炎、体重减轻和腹泻。诊断需要小肠活检。初始治疗选用头孢曲松或青霉素，继而口服复方新诺明一年以上。

Whipple病多见于30～60岁的白人男性。 该病可累及全身多个脏器（如心、肺、脑、浆膜腔、关节、眼、胃肠道），但最常见的还是小肠黏膜受损。受影响的患者可能有轻度细胞免疫缺陷，更易感染惠普尔养障体。

推测 Whipple 病与 HLA-B27 基因，但这尚未得到证实。

Whipple病的症状和体征 根据病变累及部位不同表现为相应的临床症状。Whipple病的四个主要症状： 关节痛

腹泻

腹痛

体重下降 通常首发症状是关节tong和发热。 消化道症状（如水样泻、脂肪泻、腹痛、食欲不振、体重减轻）通常较晚出现，有时在首发症状后数年才出现。还可出现肠道肉眼出血或潜血。疾病晚期患者可合并严重的营养不良。 其他表现包括皮肤色素沉着、贫血、淋巴结肿大、慢性咳嗽、浆膜炎、周围性水肿和中枢神经系统症状。

Whipple病的诊断 内镜下小肠组织活检 对于没有明显胃肠道症状的患者， Whipple病可能会被漏诊。 中年白种男性，有关节炎、腹痛、腹泻、体重减轻或其他吸收不良症状时，需怀疑该病可能。这些患者需行上消化道内镜下小肠黏膜活检；肠道病变具有特异性和诊断价值。最严重和持续的病变在近端小肠。光镜显示PAS-阳性的巨噬细胞扭曲了绒毛的结构。在固有层和巨噬细胞内可见革兰氏阳性、抗酸染色阴性的杆菌(表皮葡萄球菌)。如果未见惠普尔养障体 ，临床仍怀疑Whipple病，则需行PCR和免疫组化检测。 Whipple病需与小肠感染鸟型细胞内分枝杆菌（Mycobacterium avium-intracellulare，MAI）鉴别，后者也有相似的组织学表现。但MAI抗酸染色阳性。

Whipple病的治疗 抗生素治疗

后期可能复发 未经治疗的病变呈进行性、致死性。 许多抗生素具有治疗作用（例如甲氧苄啶/磺胺甲恶唑、青霉素、头孢菌素）。Whipple病的治疗方案为：先给予头孢曲松（2 g IV qd）或青霉素G（150万～600万单位 IV q6h），持续2~4周。该方案之后是长期口服甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（160/800 毫克，每天 2 次，持续 1 年）或多西环素（100 毫克，每天 2 次，持续 1 年）和羟氯喹（200 mg 每天 3 次，持续 1 年）。磺胺过敏患者可替代口服青霉素 VK 或氨苄西林。临床起效很快，数天内发热和关节症状缓解。肠道症状通常在1～4周后改善。 为了证实治疗效果，可行粪便，唾液，或其它组织的PCR(polymerase chain reaction)检测。不过，其他专家建议1年后重复活检，显微镜下检测细菌（不仅仅检查巨噬细胞，治疗成功后，细菌仍可能持续存在数年）与PCR检测相结合。 复发很常见，可以发生在数年之后。如果怀疑复发，则需要小肠活检（无论累及何种器官），以了解细菌是否已经清除。