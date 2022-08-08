良性前列腺增生是尿道周围前列腺的良性腺瘤样增生。导致不同程度的膀胱流出道梗阻症状：尿频、尿急、夜尿、排尿踌躇、出现排空不完全的感觉、尿末淋沥、充溢性尿失禁或完全尿潴留。通过直肠指检和症状、膀胱镜检查、经直肠超声或静脉尿路造影进行诊断。有时也需其它影像学检查。 治疗选择包括5alpha-还原酶抑制剂、alpha-阻滞剂、他达拉非和手术治疗。

采用前列腺容积>30mL，中等或高出美国泌尿科协会症状评分（见表美国泌尿学会良性前列腺增生症状评分）的标准，良性前列腺增生（BPH）在55～74岁无前列腺癌的男性中的患病率为19％。若将最大尿流率<10mL/s和排尿后残余尿容量>50mL的标准也纳入在内，则患病率仅4%。经组织学诊断为良性前列腺增生的患病率在31～40岁的男性中为8%，51～60岁的男性中增加到40～50%，年龄>80岁的男性发病率>80%。

表格 美国泌尿科协会良性前列腺增生症状评分 表格

病因不明，可能与随年龄增长引起的激素改变有关。

临床计算器 前列腺疾病症状评分

BPH的病理生理 前列腺尿道周围区域内出现的多发性纤维腺瘤样结节，可能源自尿道周围腺体，而不是发生在真正的纤维肌性前列腺（外科包膜），后者被不断生长的结节挤到一旁。 当前列腺部的尿道管腔狭窄并延长时，尿液流出逐渐受阻。排尿压力增加和膀胱扩张，使膀胱逼尿肌肥大、小梁形成、小房形成和憩室。膀胱排空不完全引起尿淤积，易形成结石和感染。长期尿路梗阻，即使是不完全性梗阻，亦能引起肾盂积水并损害肾功能。

BPH的症状和体征 下尿路症状 良性前列腺增生(BPH)的症状包括一系列渐进性症状，统称为下尿路症状（LUTS）： 尿频

尿急

夜尿

踌躇

间歇性 因膀胱排空不完全和快速再充盈引起尿频、尿急和夜尿。尿流和力量变小，出现排尿踌躇和间断。 通常无疼痛与排尿困难。继而可能出现排空不完全的感觉、尿末淋沥、充溢性尿失禁或完全尿潴留。尽力排尿可引起前列腺尿道和膀胱三角的表浅静脉充血，血管破裂可出现血尿。尽力排尿也可引起血管迷走神经性晕厥，长时间可引起痔静脉扩张或腹股沟疝。 尿潴留 部分患者可出现急性完全性尿潴留，出现明显腹部不适感和膀胱扩张。以下原因可导致尿潴留： 长期憋尿

制动

受寒

使用麻醉药、抗胆碱能药、拟交感神经药、阿片类药或饮酒 症状评分 症状可以通过评分来量化，如美国泌尿科协会的7个问题症状评分（见表美国泌尿学会良性前列腺增生症状评分）。医师可以根据评分了解症状程度。 症状轻微：1~7分

症状中等：8~19分

症状严重：20~35分 直肠指检 直肠指检前列腺常肥大，橡皮样质地，许多情况中沟往往消失。但直肠指检查出的前列腺大小有可能被误导，直肠检查感觉小的前列腺，可能已足够大引起梗阻。如果膀胱扩张，可以在腹部检查时触诊或叩诊检查。前列腺位置固定或坚硬的部位可能提示前列腺癌。