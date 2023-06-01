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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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肾小球疾病概论

作者：Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

肾小球疾病的特点是 蛋白尿, 往往是在肾病范围（3克/天）。

肾小球疾病分类基于尿的变化特别是

  • 肾病范围的蛋白尿，肾病的尿沉渣（脂肪管型，椭圆形的脂肪体，少数细胞或细胞管型）

  • 血尿，通常合并蛋白尿（可能是肾病范畴）;红细胞(RBCs)通常是畸形的，常有红细胞管型或混合细胞管型（肾炎尿沉渣）

肾病综合征 是肾病尿沉渣加水肿，低蛋白血症（通常有高胆固醇血症和高甘油三酯血症）。

肾病综合征 是肾炎尿液沉渣有或无高血压，血肌酐升高，少尿。

一些肾小球疾病同时存在典型的肾炎和肾病特征。这些疾病包括但并不限于纤维丝免疫样肾炎、膜增生性肾小球肾炎（GN）以及狼疮性肾炎

肾炎和肾病的病理生理学在本质上有区别，但在临床上却有相似之处——例如，几种疾病可能有相同的临床表现——但血尿或蛋白尿存在本身不能作为治疗反应和判断预后的依据。

虽有较多像似之处，但肾小球疾病可在不同年龄发病（见表按年龄和表现分类的肾小球疾病）。这些疾病可能是：

表格
表格

按照年龄和表现对肾小球疾病进行分类

年龄（岁）

肾炎综合征

肾病综合征

混合型肾炎和肾病综合征

< 15

Alport综合征（遗传性肾炎）

IgA相关的血管炎

IgA肾病

狼疮性肾炎

轻度PIGN

薄基底膜肾病

先天性肾病综合征

局灶节段性肾小球硬化

狼疮性肾炎 （膜性亚型）

微小病变肾病

狼疮性肾炎

膜增生性GN

15–40

Alport综合征（遗传性肾炎）

IgA肾病

狼疮性肾炎

PIGN

RPGN

薄基底膜肾病

糖尿病肾病

局灶节段性肾小球硬化

IgA肾病

迟发性PIGN

狼疮性肾炎 （膜性亚型）

膜性肾病

微小病变肾病

子痫前期

纤维丝免疫样肾炎*

狼疮性肾炎

膜增生性GN

RPGN

> 40

IgA肾病

PIGN

RPGN

血管炎

淀粉样变（原发性）

糖尿病肾病

局灶节段性肾小球硬化

IgA肾病

迟发性PIGN

轻链沉积病

膜性肾病

微小病变肾病

纤维丝免疫样肾炎*

IgA肾病

RPGN

*大多数表现与肾病综合征相似。

GN=肾小球肾炎；IgA =免疫球蛋白A；PIGN=感染后肾小球肾炎；RPGN=急进性肾小球肾炎。

Adapted from Rose BD: Pathophysiology of Renal Disease, ed.2.New York, McGraw-Hill, 1987, p.167.

肾小球疾病的诊断

  • 血清肌酐水平和尿液分析

通常，当筛查或诊断性试验显示血肌酐水平升高和尿检异常（血尿伴/或不伴管型、蛋白尿，或两者兼有之）时，才会对肾小球疾病做出诊断。在患者中甄别以肾炎或肾病为主要特征及其可能的致病原因，可依据患者的年龄，伴随疾病（见表按年龄和表现分类的肾小球疾病和表肾病综合征的病因），以及病史中的其他资料（如病程、系统性表现、家族史）。

当通过病史诊断不清或组织学影响治疗选择和结果（如狼疮性肾炎）时，需要进行肾活检

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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