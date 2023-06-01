肾小球疾病的特点是 蛋白尿, 往往是在肾病范围（≥3克/天）。
肾小球疾病分类基于尿的变化特别是
肾病范围的蛋白尿，肾病的尿沉渣（脂肪管型，椭圆形的脂肪体，少数细胞或细胞管型）
血尿，通常合并蛋白尿（可能是肾病范畴）;红细胞(RBCs)通常是畸形的，常有红细胞管型或混合细胞管型（肾炎尿沉渣）
肾病综合征 是肾病尿沉渣加水肿，低蛋白血症（通常有高胆固醇血症和高甘油三酯血症）。
肾病综合征 是肾炎尿液沉渣有或无高血压，血肌酐升高，少尿。
一些肾小球疾病同时存在典型的肾炎和肾病特征。这些疾病包括但并不限于纤维丝免疫样肾炎、膜增生性肾小球肾炎（GN）以及狼疮性肾炎。
肾炎和肾病的病理生理学在本质上有区别，但在临床上却有相似之处——例如，几种疾病可能有相同的临床表现——但血尿或蛋白尿存在本身不能作为治疗反应和判断预后的依据。
虽有较多像似之处，但肾小球疾病可在不同年龄发病（见表按年龄和表现分类的肾小球疾病）。这些疾病可能是：
按照年龄和表现对肾小球疾病进行分类
年龄（岁）
肾炎综合征
肾病综合征
混合型肾炎和肾病综合征
< 15
轻度PIGN
狼疮性肾炎 （膜性亚型）
狼疮性肾炎
15–40
迟发性PIGN
狼疮性肾炎 （膜性亚型）
狼疮性肾炎
RPGN
> 40
IgA肾病
迟发性PIGN
轻链沉积病
IgA肾病
RPGN
*大多数表现与肾病综合征相似。
GN=肾小球肾炎；IgA =免疫球蛋白A；PIGN=感染后肾小球肾炎；RPGN=急进性肾小球肾炎。
Adapted from Rose BD: Pathophysiology of Renal Disease, ed.2.New York, McGraw-Hill, 1987, p.167.
肾小球疾病的诊断
血清肌酐水平和尿液分析
通常，当筛查或诊断性试验显示血肌酐水平升高和尿检异常（血尿伴/或不伴管型、蛋白尿，或两者兼有之）时，才会对肾小球疾病做出诊断。在患者中甄别以肾炎或肾病为主要特征及其可能的致病原因，可依据患者的年龄，伴随疾病（见表按年龄和表现分类的肾小球疾病和表肾病综合征的病因），以及病史中的其他资料（如病程、系统性表现、家族史）。