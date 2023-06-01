血清肌酐水平和尿液分析

通常，当筛查或诊断性试验显示血肌酐水平升高和尿检异常（血尿伴/或不伴管型、蛋白尿，或两者兼有之）时，才会对肾小球疾病做出诊断。在患者中甄别以肾炎或肾病为主要特征及其可能的致病原因，可依据患者的年龄，伴随疾病（见表按年龄和表现分类的肾小球疾病和表肾病综合征的病因），以及病史中的其他资料（如病程、系统性表现、家族史）。

当通过病史诊断不清或组织学影响治疗选择和结果（如狼疮性肾炎）时，需要进行肾活检。