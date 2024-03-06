子痫前期（preeclampsia）指妊娠20周后新发的或恶化的高血压和蛋白尿。子痫（eclampsia）指子痫前期患者出现无法解释的全身抽搐。诊断是通过测量血压和尿蛋白以及评估内脏器官损伤（例如，肺水肿、肝或肾功能受损）的测试。治疗通常是静脉注射硫酸镁，并在足月或更早分娩以治疗母体或胎儿并发症 。

全球分娩中先兆子痫的发生率为 4.6%，子痫的发生率为 1.4%（1）。先兆子痫和子痫多发生在妊娠 20 周后，但大多数病例发生在妊娠 34 周后（2）。有些病例发生在产后，最常见于产后前 4 天内，但有时最长可达产后 6 周。

未经治疗的先兆子痫会持续一段时间，然后突然发展为子痫。未治疗的子痫常为致死性的。

子痫前期和子痫的病因 先兆子痫的病因尚不清楚。 然而，已经确定了高风险和中度风险因素（1, 2)。 高危因素包括 曾经怀孕并患有先兆子痫

多胎妊娠

肾病

自身免疫性疾病

1 型或 2 型糖尿病

慢性高血压 中度危险因素包括 初次妊娠

母亲年龄 ≥ 35 岁

孕前体重指数 > 30

先兆子痫家族史（一级亲属）

非西班牙裔黑人和美洲印第安人或阿拉斯加原住民女性（3）

低收入 病因参考文献 1.Henderson JT, Whitlock EP, O'Conner E, et al: Table 8: Preeclampsia Risk Factors Based on Patient Medical History in Low-dose aspirin for the prevention of morbidity and mortality from preeclampsia: A systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force.Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2014 2.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG): ACOG Practice Bulletin, Number 222: Gestational Hypertension and PreeclampsiaObstet Gynecol 135(6):e237-e260, 2020.doi:10.1097/AOG.0000000000003891 3.Johnson JD, Louis JM: Does race or ethnicity play a role in the origin, pathophysiology, and outcomes of preeclampsia?An expert review of the literature. Am J Obstet Gynecol 226(2S):S876-S885, 2022.doi:10.1016/j.ajog.2020.07.038

子痫前期的症状或体征 先兆子痫可能是无症状的，也可能导致水肿或体重突然过度增加（>5磅/周）。非低垂部位水肿，如面部或手部水肿（比如可体现为患者的手指带不下原来的戒指）比低垂部位水肿更具特异性。 子痫表现为全身性（强直-阵挛性）癫痫发作。 经验与提示 重度子痫前期可能造成器官损伤；这些特征可能包括 剧烈头痛

视力障碍

意识模糊

反射亢进

上腹或右上腹痛（反映肝脏缺血或包膜扩张）

恶心和/或呕吐

呼吸困难（反映肺水肿、急性呼吸窘迫综合征[ARDS]，或继发于后负荷增加的心功能不全）

少尿（反映血浆容量减少或缺血性急性肾小管坏死）

中风（很少）

子痫前期和子痫的治疗 通常需要住院

分娩，取决于孕龄、胎儿状况和先兆子痫的严重程度等因素

有时硫酸镁可预防或治疗新的癫痫发作或防止癫痫复发

如果患者符合严重高血压的标准，有时需要抗高血压治疗 一般处理 确切的治疗子痫前期的方法是终止妊娠。然而，早产风险与妊娠周龄、胎儿生长受限、胎儿窘迫和先兆子痫的严重程度是相平衡的。 通常以下情况中，产妇一般情况稳定后（如抽搐停止，血压[BP]稳定）应立即终止妊娠： 孕周≥37周

孕周≥34周，有重度子痫前期的特征表现

肾、肺、心、肝功能恶化（如HELLP综合征）

胎儿监护提示胎儿危险

子痫 有严重症状的子痫或子痫前期患者需收住孕产妇特殊护理病房或重症监护室（ICU）。 怀孕患者 妊娠 34 周至 < 37 周 不需要立即分娩的患者至少在最初阶段需住院接受评估。如果产妇和胎儿的状况令人放心，可进行门诊治疗；包括减少活动（适当休息）、监测血压、监测实验室指标、胎儿无应激试验及每周至少一次门诊随访。只要没有发展出具有严重特征的先兆子痫的标准，就可以在37周时分娩（例如，通过诱导）。 在怀孕期间 < 34 周如果可以安全地延迟交货， 皮质类固醇 持续 48 小时以加速胎儿肺的成熟。一些病情稳定的患者如果在妊娠早期没有服用皮质类固醇，可以在34周后和36周前（晚期早产）服用皮质类固醇。 监护 所有住院病人经常评估所有先兆子痫的是否有癫痫发作、具有严重特征的先兆子痫和阴道出血的证据；还检查血压、反射和胎儿心脏状态（通过非压力测试或生物物理学概况）。监测血小板计数、血清肌酐和肝酶指标，稳定后至少每周测定一次。 门诊病人 通常由产科医生或母胎医学专家跟踪，每周至少进行一次与住院病人相同的检查评估。门诊无压力测试通常每周进行两次，每周进行一次羊水指数评估，通常从孕 32 周开始。在某些情况下，可以在 28 周时提供此服务。 硫酸镁 患有先兆子痫但没有严重症状的患者在分娩前是否总是需要硫酸镁仍存在争议。 如果患者有重度子痫前期的表现，应给予硫酸镁预防癫痫发作。一旦确诊子痫，必须给予硫酸镁防止癫痫反复发作。 在20分钟内给予4g硫酸镁静点，随后以2g/小时的恒定静点输注。根据是否存在肾功能不全来调整剂量。产后 12-24 小时内给予硫酸镁。 镁离子浓度过高（如>10mEq/L或反射反应性突然降低），心功能不全（如，呼吸困难或胸痛），或应用硫酸镁后肺换气不足时，应给予葡萄糖酸钙1g紧急静脉注射。 硫酸镁静脉给药可导致新生儿嗜睡、张力减退和短暂性呼吸抑制。然而，严重的新生儿并发症并不常见。 支持治疗 如果无法口服，住院患者给予静脉滴注林格氏乳酸盐液或0.9%氯化钠，起始速度为125mL/h（以维持血流动力学状态）。持续少尿者需严密监测液体出入量。一般情况下不需要利尿剂。极少情况下需要用肺动脉导管监测血容量，如需要，应与专业护理专家咨询，并在重症监护室（ICU）进行。血容量正常的无尿患者需肾脏血管扩张剂或血透治疗。 如果硫酸镁仍无法控制抽搐，可予地西泮或氯西泮静脉注射；同时以一定的滴速静脉滴注氯丙嗪或拉贝洛尔，剂量滴定至使收缩压降至140～155mmHg、舒张压降至90～105mmHg。 分娩方式 应采用最有效的分娩方式。如果宫颈条件良好，预计短时间内可经阴道分娩，可采用稀释的催产素静滴加速产程；如果进入分娩活跃期，行破膜处理。如果宫颈条件不佳，且无法短时间内经阴道分娩，应行剖宫产终止妊娠。先兆子痫和子痫如果未能在分娩前缓解，通常会在产后6～12小时后开始缓解。 随访 应密切监测血压，直到产后血压恢复正常。患者应在产后每1～2周进行一次评估，定期测量血压。如果血压于产后6周仍处于较高水平，考虑慢性高血压可能，并应转至基层医生管理。 产后先兆子痫 先兆子痫可能在分娩后发生。体征和症状 与妊娠期间的先兆子痫相似，应建议妇女如果在产后出现这些症状，立即联系医生。检查与怀孕期间的检查类似，包括血压监测和实验室评估。对于符合严重先兆子痫标准的病例，患者需要住院接受 24 小时的静脉注射硫酸镁治疗，以防止癫痫发作。 治疗参考文献 1.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG): ACOG Practice Bulletin, Number 222: Gestational Hypertension and Preeclampsia, Obstet Gynecol 135(6):e237-e260, 2020.doi:10.1097/AOG.0000000000003891