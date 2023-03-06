高血压性小动脉性肾硬化

高血压性小动脉性肾硬化症是由于长期血压控制不佳引起的进行性肾脏损害。 慢性肾脏病的症状和体征（如 厌食、恶性、呕吐、瘙痒、失眠和精神错乱），还可有高血压引起其它靶器官受累的表现。本病诊断主要是根据临床表现，超声和常规实验室检查有助诊断。治疗主要是严格血压控制和保护肾功能。
当长期 高血压损伤肾脏小血管、肾小球、肾小管和间质时可引起高血压性小动脉性肾硬化症。进而导致进行性 慢性肾脏病。
高血压性小动脉性肾硬化症患者仅小部分进展至终末期肾病。但由于慢性高血压和高血压肾硬化症很常见，高血压小动脉肾硬化症是终末期肾病患者的常见诊断之一。它常被称为良性的，以区别于高血压急症——恶性小动脉肾硬化(。
危险因素包括
高龄
控制不佳的中重度高血压
其它肾脏疾病（如糖尿病肾病）
黑人为高危人群，尚不明确是否与他们普遍血压控制不佳或他们具有高血压导致肾损害的基因易感性有关。
高血压小动脉肾硬化的症状和体征
可表现为慢性肾功能不全的症状和体征，如厌食、恶心、呕吐、瘙痒、嗜睡和精神错乱，体重下降，以及口里有难闻的味道。与高血压有关的靶器官损害的表现可见于眼部、皮肤、中枢神经系统和外周血管系统。
良性高血压性小动脉性肾硬化的诊断
高血压病史
血液化验表明肾衰竭
高血压靶器官损害的迹象
没有其他引起慢性肾脏疾病的原因
当常规血液检查提示肾功能逐渐恶化时（如高血压患者血肌酐和尿素氮升高，出现高磷血症），应怀疑是否有良性高血压性小动脉性肾硬化症。 诊断主要根据高血压史以及体格检查发现高血压相关的靶器官损害的证据（如视网膜病变、左室肥大）。高血压应该在蛋白尿和肾衰竭发生前出现，排除其他引起肾衰竭的临床依据。
尿液测试不提示其他导致肾衰竭的原因（如肾小球肾炎，恶性高血压）。典型的尿沉渣少见红白细胞或管型。每日尿蛋白排泄通常<1g，(偶可见肾病性蛋白尿）。
Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).
若为了排除其他原因引起的肾衰竭，可进行肾脏超声检查。本病肾脏超声提示肾脏缩小。仅当诊断仍不明确时可进行肾脏活检。
良性高血压性小动脉性肾硬化的治疗
血压（BP）控制
治疗包括严格血压控制。目前建议大多数患者的血压目标为120至130/<80mmHg（1)。大多数专家建议使用血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂或有蛋白尿的患者血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂。若控制血压需要，亦可应用钙通道拮抗剂、噻嗪类利尿剂作为首选。大多数患者需要联合用药。另外，减肥、锻炼、限制盐分和水分的摄入亦有助于血压控制。慢性肾脏病应进行治疗。
治疗参考文献
1.Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group: KDIGO 2021 clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease.Kidney Int 99(3S):S1-S87, 2021. doi: 10.1016/j.kint.2020.11.003
良性高血压性小动脉性肾硬化的预后
血压控制程度和肾衰竭的程度决定患者的预后。通常肾损伤进展缓慢：5～10年后仅1-2％的患者临床上进展至明显的肾功能不全。
关键点
慢性高血压可以引起高血压动脉性肾硬化，导致慢性肾脏疾病和不常的终末期肾脏疾病。
如果慢性高血压先于肾功能不全的发生应考虑该诊断。
为了排除其他原因引起的肾衰竭，可进行肾脏超声检查。
大多数患者使用 ACE 抑制剂或 ARB 以及可能的其他药物来控制血压。