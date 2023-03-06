高血压性小动脉性肾硬化

高血压病史

血液化验表明肾衰竭

高血压靶器官损害的迹象

没有其他引起慢性肾脏疾病的原因

当常规血液检查提示肾功能逐渐恶化时（如高血压患者血肌酐和尿素氮升高，出现高磷血症），应怀疑是否有良性高血压性小动脉性肾硬化症。 诊断主要根据高血压史以及体格检查发现高血压相关的靶器官损害的证据（如视网膜病变、左室肥大）。高血压应该在蛋白尿和肾衰竭发生前出现，排除其他引起肾衰竭的临床依据。

尿液测试不提示其他导致肾衰竭的原因（如肾小球肾炎，恶性高血压）。典型的尿沉渣少见红白细胞或管型。每日尿蛋白排泄通常<1g，(偶可见肾病性蛋白尿）。

良性高血压性小动脉性肾硬化 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

若为了排除其他原因引起的肾衰竭，可进行肾脏超声检查。本病肾脏超声提示肾脏缩小。仅当诊断仍不明确时可进行肾脏活检。