排尿异常是尿的贮存和释放受到影响；这两者都由相同的神经和尿道结构控制。排尿异常表现为尿失禁或尿潴留。
正常的排尿功能必须具备完整的自主神经系统和有功能的尿道肌。正常情况下，膀胱充盈刺激膀胱壁的牵张感受器，通过脊神经S2～S4释放冲动至脊髓，然后传导至感觉皮层产生想排尿的感觉。每个人有不同容量阈值激发排尿的欲望。然而膀胱出口处的尿道外括约肌受自主神经控制，一般保持收缩状态，直到人决定排尿才松弛。
额叶排尿抑制中枢同样能控制排尿。当决定排尿时，运动皮层的自主信号启动排尿过程。这些脉冲被传输到脑桥排尿中心，它协调同步信号以收缩整个膀胱的逼尿肌平滑肌（通过副交感胆碱能神经纤维），并放松内括约肌（通过α交感神经纤维）和外括约肌和盆底的横纹肌（见图正常排尿:协调膀胱收缩和尿道括约肌放松）。除排尿功能需正常外，尿液的控制及排泄还要求正常的认知功能（包括动力）、活动性、灵巧性以及能及时找到厕所。
排尿过程中的任何一部分受损或功能障碍都能导致尿失禁或尿潴留。
正常排尿：协调膀胱收缩和尿道括约肌松弛
中枢神经系统抑制排尿直到在时机合适时协同并促进下尿路开始和完成排尿。交感神经系统促进平滑肌括约肌的收缩。副交感神经系统通过胆碱能纤维收缩膀胱逼尿肌。躯体神经系统通过来自阴部神经的胆碱能纤维收缩横纹肌括约肌。(Adapted from DuBeau CE, Resnick NM with the Massachusetts Department of Health EDUCATE project collaborators: Urinary Incontinence in the Older Adult: An Annotated Speaker/Teacher Kit, 1993; used with permission of the authors.)