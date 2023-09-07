排尿异常是尿的贮存和释放受到影响；这两者都由相同的神经和尿道结构控制。排尿异常表现为尿失禁或尿潴留。

正常的排尿功能必须具备完整的自主神经系统和有功能的尿道肌。正常情况下，膀胱充盈刺激膀胱壁的牵张感受器，通过脊神经S2～S4释放冲动至脊髓，然后传导至感觉皮层产生想排尿的感觉。每个人有不同容量阈值激发排尿的欲望。然而膀胱出口处的尿道外括约肌受自主神经控制，一般保持收缩状态，直到人决定排尿才松弛。

额叶排尿抑制中枢同样能控制排尿。当决定排尿时，运动皮层的自主信号启动排尿过程。这些脉冲被传输到脑桥排尿中心，它协调同步信号以收缩整个膀胱的逼尿肌平滑肌（通过副交感胆碱能神经纤维），并放松内括约肌（通过α交感神经纤维）和外括约肌和盆底的横纹肌（见图正常排尿:协调膀胱收缩和尿道括约肌放松）。除排尿功能需正常外，尿液的控制及排泄还要求正常的认知功能（包括动力）、活动性、灵巧性以及能及时找到厕所。

排尿过程中的任何一部分受损或功能障碍都能导致尿失禁或尿潴留。